وكيل الصحة بالفيوم: إجراء 77 جراحة قلب مفتوح خلال عام

غرفة عمليات مستشفى
غرفة عمليات مستشفى طامية المركزي، فيتو
قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن مستشفى طامية المركزي أجرى جراحة دقيقة، قلب مفتوح لمريض يبلغ من العمر 35 عاما، وتم استبدال الصمامات الميترالى والأورطي، وحالة المريض مستقرة تماما قيد المتابعة والاطمئنان المستمر.  

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن قسم القلب المفتوح أجرى 77 جراحة قلب مفتوح خلال عام 2025، وبلغت معدلات النجاح في العمليات التي أجراها القسم  100%، وهو معدل غير مسبوق.

ولفتت الي أن قسم جراحة القلب بمستشفى طامية المركزي هو الوحيد بالمستشفيات الحكومية في المحافظة، ويجري عمليات العلاج علي نفقة الدولة، والحالات المحولة من التأمين الصحي، بالإضافة إلي الحالات الاقتصادية. 

حملة 365 يوم سلامة

يذكر أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم  أطلقت حملة بعنوان «٣٦٥ يوم سلامة»،  تهدف إلى ترسيخ ثقافة سلامة المرضى كنهج عمل مستدام يُطبق يوميًا داخل جميع المنشآت الصحية على مدار العام، ما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز الشراكة بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى وذويهم.

 الإطار العام للحملة

والحملة ضمن خطة الإدارة العامة لسلامة المرضى بوزارة الصحة والسكان،  التي تهدف إلى نشر الوعي بمفاهيم سلامة المرضى، ودعم مشاركة المرضى وذويهم في الرعاية الصحية، وتعزيز الممارسات الآمنة داخل المنشآت الصحية، وتحقيق الاستدامة في تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى.

مراحل تكليف الحملة علي أرض الواقع

 وتمر الحملة بعدة  مراحل، تبدأ ببرنامج تدريبي دوري للمثقفين الصحيين ومسئولي سلامة المرضى على مستوى المديرية والمنشآت الصحية، للتعريف بأهداف الحملة ورسائلها التوعوية وموضوعات كل شهر، ثم يليها التنفيذ الميداني والأنشطة التوعوية الخاصة بموضوع كل شهر داخل المنشآت الصحية والمجتمع من خلال عدة وسائل هي، الندوات التوعوي، والرسائل اليومية، والملصقات والإرشادات، والتفاعل المباشر مع المرضى وذويهم.

وتأتي مرحلة المتابعة الأسبوعية لما تم تنفيذه من أنشطة، وقياس مدى وصول الرسائل وتحقيق الأهداف المحددة، ومناقشة الدروس المستفادة وأفضل الممارسات في نهاية كل ربع سنة، بهدف التطوير المستمر وتحسين الأداء.

الصحة تنفذ أيامًا صحية ومعسكرات توعوية في 35 مدرسة بـ 4 محافظات

يسبب حروقا وتشوهات، الصحة تحذر من ترند سكب المياه المغلية على الأيدي

وتتبني الحملة شعار «اسأل.. شارك.. تأكد.. من أجل سلامتك» لتأكيد دور المريض كشريك أساسي في منظومة الرعاية الصحية الآمنة، وستستمر المديرية  في دعم وتنفيذ المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، ونشر ثقافة سلامة المرضى، بما ينعكس إيجابًا على صحة وسلامة المواطنين وجودة الرعاية المقدمة لهم.

الجريدة الرسمية