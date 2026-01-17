السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لتعزيز الوعي الصحي لدى الطلاب

الصحة تنفذ أيامًا صحية ومعسكرات توعوية في 35 مدرسة بـ 4 محافظات

رفع مستوى الوعي الصحي
رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلاب
18 حجم الخط
ads

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ أيام صحية ومعسكرات توعوية في 35 مدرسة حكومية وأهلية بمحافظات (الأقصر، وأسوان، وسوهاج، والشرقية).

رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلاب

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتركز على رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلاب من خلال تعزيز أساليب الحياة الصحية، والتغذية السليمة، والإسعافات الأولية، إلى جانب التوعية بمخاطر العنف والتنمر وآثارهما النفسية والاجتماعية، بهدف خلق بيئة تعليمية آمنة وداعمة.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، أن المعسكرات نفذت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والمعهد القومي للتغذية، واستهدفت الطلاب والمجتمع المدرسي وأولياء الأمور، لنشر الوعي الصحي والاجتماعي ودعم منظومة الصحة المدرسية.

أنشطة تفاعلية وجلسات توعوية مكثفة للطلاب وأولياء الأمور

 

وأضافت الدكتورة رشا أبو زيد، مدير عام الإدارة العامة للصحة المدرسية والشباب، أن البرنامج شمل أنشطة تفاعلية وجلسات توعوية مكثفة للطلاب وأولياء الأمور، مع التركيز على الوقاية من المشكلات الصحية والسلوكية، خاصة في المدارس المجتمعية.

يسبب حروقا وتشوهات، الصحة تحذر من ترند سكب المياه المغلية على الأيدي

الصحة: تقديم 8.3 مليون خدمة طبية بمنشآت بني سويف الصحية خلال 2025

وأكدت استمرار تنفيذ هذه المعسكرات والأنشطة خلال الفترة المقبلة في عدد من المحافظات الأخرى، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلاب وأسرهم، وتعزيز ثقافة الصحة والسلامة داخل المدارس المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاقصر واسوان الاسعافات الاولية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء التغذية السليمة الصحة والسكان القومي للتغذية المعهد القومي للتغذية

مواد متعلقة

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

يسبب حروقا وتشوهات، الصحة تحذر من ترند سكب المياه المغلية على الأيدي

الصحة: تقديم 8.3 مليون خدمة طبية بمنشآت بني سويف الصحية خلال 2025

في موسم الشتاء، الصحة تحذر من التهاب الشعب الهوائية

الأطباء توضح مهام صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة وقيمة الاشتراك السنوي

الصحة: فحص 9 ملايين طالب ضمن الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

الصحة تعلن رسميا تشغيل مركز فاكسيرا للأبحاث الإكلينيكية

إجراء 5 جراحات زراعة قرنية ضمن التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية
ads

الأكثر قراءة

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

تعليم المنوفية تضبط الطالب المتسبب في تداول ورقة امتحان العربي

هيئة الدواء تحذر من مكمل غذائي مجهول المصدر لاضطراب فرط الحركة وتقرر وقفه

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

رسالة قوية من السيسي لترامب

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

القبض على مزارع بحوزته 526 قطعة أثرية بالمنيا

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده في شهر شعبان، بعضٌ من سيرة الإمام الحسين

على رأسها فرض الصيام، أبرز الأحداث التي عاصرها عهد النبي في شعبان

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

المزيد
الجريدة الرسمية