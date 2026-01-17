الصحة تنفذ أيامًا صحية ومعسكرات توعوية في 35 مدرسة بـ 4 محافظات

لتعزيز الوعي الصحي لدى الطلاب

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ أيام صحية ومعسكرات توعوية في 35 مدرسة حكومية وأهلية بمحافظات (الأقصر، وأسوان، وسوهاج، والشرقية).

رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلاب

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتركز على رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلاب من خلال تعزيز أساليب الحياة الصحية، والتغذية السليمة، والإسعافات الأولية، إلى جانب التوعية بمخاطر العنف والتنمر وآثارهما النفسية والاجتماعية، بهدف خلق بيئة تعليمية آمنة وداعمة.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، أن المعسكرات نفذت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والمعهد القومي للتغذية، واستهدفت الطلاب والمجتمع المدرسي وأولياء الأمور، لنشر الوعي الصحي والاجتماعي ودعم منظومة الصحة المدرسية.

أنشطة تفاعلية وجلسات توعوية مكثفة للطلاب وأولياء الأمور

وأضافت الدكتورة رشا أبو زيد، مدير عام الإدارة العامة للصحة المدرسية والشباب، أن البرنامج شمل أنشطة تفاعلية وجلسات توعوية مكثفة للطلاب وأولياء الأمور، مع التركيز على الوقاية من المشكلات الصحية والسلوكية، خاصة في المدارس المجتمعية.

وأكدت استمرار تنفيذ هذه المعسكرات والأنشطة خلال الفترة المقبلة في عدد من المحافظات الأخرى، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلاب وأسرهم، وتعزيز ثقافة الصحة والسلامة داخل المدارس المصرية.

