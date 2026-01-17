السبت 17 يناير 2026
صحة ومرأة

هيئة الدواء تحذر من مستحضر مغشوش بالسوق لعلاج الضعف الجنسي

هيئة الدواء تحذر
هيئة الدواء تحذر من الأدوية المغشوشة
 ​أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورا رسميا "غش تجاري" تحذر المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية من وجود عبوات مقلدة في الأسواق من مستحضر VARNOVA 10 mg، ​رقم التشغيلة: 107015.


أكدت هيئة الدواء أن ​سبب التحذير وجود عبوات مقلدة من هذا الصنف في الأسواق.
 

​الإجراءات المتخذة ضد المستحضر


و​وجهت الهيئة بوقف تداول التشغيلة المذكورة فورًا، مع البدء في إجراءات الضبط والتحريز لجميع العبوات المقلدة التي تحمل رقم التشغيلة المشار إليه.


​نصائح وإرشادات للمواطنين


شددت هيئة الدواء على أن هذا التنبيه يخص رقم التشغيلة (107015) فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام في حال كانت التشغيلات الأخرى سليمة.

علاج الضعف الجنسي لدى الرجال



و​يحتوي هذا الدواء على المادة الفعالة فاردينافيل (Vardenafil)، ويستخدم 
ل​علاج الضعف الجنسي لدى الرجال حيث يعمل عن طريق إرخاء عضلات الأوعية الدموية في مناطق معينة من الجسم، مما يزيد من تدفق الدم إلى للجسم  

وأشارت هيئة الدواء  أنه ​في حالة الشك يرجى الرجوع إلى الصيدلي المختص للتحقق من العبوة، أو التواصل مباشرة مع هيئة الدواء المصرية او ​الاتصال بالخط الساخن للهيئة: 15301.
 

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لأحد أنواع علاج سرطان البروستاتا

هيئة الدواء تحذر من مكمل غذائي مجهول المصدر لاضطراب فرط الحركة وتقرر وقفه


​تأتي هذه الخطوة في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على حماية صحة المواطنين وضمان سلامة وجودة المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري.
 

