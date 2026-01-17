السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لأحد أنواع علاج سرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
18 حجم الخط
ads

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورا تحذيريا بشأن مستحضر Xtandi 40 mg،  بوجود عبوات مقلدة من الصنف المتداول في السوق المحلي، وتحمل رقم التشغيلية 20K0203.

وأوضحت هيئة الدواء أن هذا التحذير يقتصر فقط على التشغيلية المذكورة، ولا ينطبق على تداول المستحضر بصفة عامة، مشددة على أهمية التحقق من مصدر الدواء قبل صرفه أو استخدامه.

إجراءات فورية

 وأكدت هيئة الدواء أنها وجّهت بوقف تداول وضبط وتحريز العبوات المقلدة من المستحضر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

نصائح للمستهلكين والصيادلة

وناشدت الهيئة المواطنين والصيادلة بضرورة الرجوع إليها في حالة الشك في أي عبوة دوائية، سواء من خلال الخط الساخن 15301 أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي
 

استخدام الدواء

ويستخدم مستحضر Xtandi (إنزالوتاميد) في علاج سرطان البروستاتا، خاصة في الحالات المتقدمة أو المنتشرة، حيث يعمل على تثبيط تأثير الهرمونات الذكرية (الأندروجينات) التي تساعد على نمو الخلايا السرطانية. 

ويوصف الدواء عادة للمرضى الذين لم يستجيبوا للعلاج الهرموني التقليدي، سواء قبل أو بعد العلاج الكيميائي، ويعد من العلاجات المهمة التي تساهم في إبطاء تطور المرض وتحسين جودة حياة المرضى.

وأكدت هيئة الدواء المصرية على أهمية شراء الأدوية من مصادر موثوقة ومعتمدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجراءات القانونية الهرمونات الذكرية الخلايا السرطانية السوق المحلي العلاج الكيميائي هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء سرطان البروستاتا علاج سرطان البروستاتا

مواد متعلقة

"العمل" تبحث مخالفات "لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل" وتحيل ملفها للصحة

الرعاية الصحية: استمرار حملة "دمتم سند" لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حتى 19 يناير

هيئة الدواء تحذر من مكمل غذائي مجهول المصدر لاضطراب فرط الحركة وتقرر وقفه

الصحة تنفذ أيامًا صحية ومعسكرات توعوية في 35 مدرسة بـ 4 محافظات

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

يسبب حروقا وتشوهات، الصحة تحذر من ترند سكب المياه المغلية على الأيدي

الصحة: تقديم 8.3 مليون خدمة طبية بمنشآت بني سويف الصحية خلال 2025

في موسم الشتاء، الصحة تحذر من التهاب الشعب الهوائية
ads

الأكثر قراءة

هدف ملغي، شوط أول سلبي بقمة السيتي ومان يونايتد بالدوري الإنجليزي (فيديو)

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

نائب محافظ مطروح: إعادة تنظيم المواقف وفتح امتداد شارع علم الروم لإنهاء التكدسات المرورية

رسالة قوية من السيسي لترامب

نائب يسأل الحكومة عن نسبة مساهمة الصناعة والزراعة بالناتج المحلي

نائب حلف اليمين في البرلمان بالكوفية: "من لم يدرك أن فلسطين قضيته فليتُب توبة نصوحًا"

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتعادل سلبيًا أمام ليفانتي بالشوط الأول

بعد إثارته للجدل، علماء شيعة يتبرؤون من تصريحات صدر الدين القبانجي بشأن "تشيع الأزهر"

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل وردت أحاديث عن فضل العمرة في شهر شعبان؟

حرام ومخالف لمقاصد الشريعة، دار الإفتاء تحذر الشباب من "اختبار الصداقة"

الأزهر يكشف زيف الجماعات المتطرفة بكتاب "فصل المقال" لتصحيح المفاهيم باللغة الإنجليزية

المزيد
الجريدة الرسمية