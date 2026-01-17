هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لأحد أنواع علاج سرطان البروستاتا

18 حجم الخط

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورا تحذيريا بشأن مستحضر Xtandi 40 mg، بوجود عبوات مقلدة من الصنف المتداول في السوق المحلي، وتحمل رقم التشغيلية 20K0203.

وأوضحت هيئة الدواء أن هذا التحذير يقتصر فقط على التشغيلية المذكورة، ولا ينطبق على تداول المستحضر بصفة عامة، مشددة على أهمية التحقق من مصدر الدواء قبل صرفه أو استخدامه.

إجراءات فورية

وأكدت هيئة الدواء أنها وجّهت بوقف تداول وضبط وتحريز العبوات المقلدة من المستحضر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

نصائح للمستهلكين والصيادلة

وناشدت الهيئة المواطنين والصيادلة بضرورة الرجوع إليها في حالة الشك في أي عبوة دوائية، سواء من خلال الخط الساخن 15301 أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي



استخدام الدواء

ويستخدم مستحضر Xtandi (إنزالوتاميد) في علاج سرطان البروستاتا، خاصة في الحالات المتقدمة أو المنتشرة، حيث يعمل على تثبيط تأثير الهرمونات الذكرية (الأندروجينات) التي تساعد على نمو الخلايا السرطانية.

ويوصف الدواء عادة للمرضى الذين لم يستجيبوا للعلاج الهرموني التقليدي، سواء قبل أو بعد العلاج الكيميائي، ويعد من العلاجات المهمة التي تساهم في إبطاء تطور المرض وتحسين جودة حياة المرضى.

وأكدت هيئة الدواء المصرية على أهمية شراء الأدوية من مصادر موثوقة ومعتمدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.