طريقة عمل شوربة الكوسة بالكاري، أكلة شتوية صحية

طريقة عمل شوربة الكوسة بالكاري، واحدة من الوصفات الصحية الدافئة التي تناسب الأجواء الشتوية، كما أنها خيار مثالي لمن يبحثون عن وجبة خفيفة، مغذية، وسهلة الهضم.



تجمع شوربة الكوسة بالكاري، بين بساطة الكوسة وقيمتها الغذائية العالية، ونكهة الكاري الغنية بالتوابل التي تمنح الجسم الدفء وتعزز المناعة.



ويمكن تقديم شوربة الكوسة بالكاري، كطبق جانبي أو كوجبة عشاء خفيفة، كما تناسب أنظمة الدايت والأنظمة النباتية.



فوائد شوربة الكوسة بالكاري



الكوسة من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم والشعور بالشبع لفترات أطول. كما تحتوي على فيتامين C وفيتامين A والبوتاسيوم، وهي عناصر مهمة لصحة البشرة والمناعة والقلب.

أما الكاري، فهو مزيج من التوابل أبرزها الكركم، الكمون، والكزبرة، ويتميز بخصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على تنشيط الدورة الدموية وتحسين المزاج، وهو ما يجعل هذه الشوربة مناسبة جدًا في فترات الإرهاق أو البرد.



المكونات المطلوبة



3 حبات كوسة متوسطة الحجم، مغسولة ومقطعة حلقات

بصلة متوسطة الحجم، مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

ملعقة صغيرة كاري (يمكن زيادتها أو تقليلها حسب الرغبة)

نصف ملعقة صغيرة كمون

رشة فلفل أسود

ملح حسب الذوق

2 كوب مرق خضار أو ماء ساخن

نصف كوب حليب جوز الهند أو حليب عادي (اختياري)

عصير نصف ليمونة (اختياري)

مكونات شوربة الكوسا



طريقة عمل شوربة الكوسا بالكاري



في قدر على نار متوسطة، يُسخن زيت الزيتون أو الزبدة، ثم تُضاف البصلة المفرومة ويُقلب حتى تذبل ويصبح لونها ذهبيًا فاتحًا.

يُضاف الثوم المفروم ويُقلب لمدة نصف دقيقة فقط حتى تفوح رائحته دون أن يتحمر.

تُضاف الكوسة المقطعة إلى القدر، وتُقلب مع البصل والثوم لبضع دقائق حتى تبدأ في الذبول.

يُضاف الكاري، الكمون، الفلفل الأسود، والملح، ويُقلب الخليط جيدًا حتى تتوزع التوابل وتظهر رائحتها الزكية.

يُضاف مرق الخضار أو الماء الساخن، ويُترك الخليط على نار هادئة لمدة 15–20 دقيقة، حتى تنضج الكوسة تمامًا.

بعد النضج، يُرفع القدر من على النار، ويُستخدم الخلاط اليدوي لهرس الشوربة حتى تصبح ناعمة وكريمية القوام.

يُعاد القدر إلى النار، ويُضاف حليب جوز الهند أو الحليب العادي حسب الرغبة، ويُقلب جيدًا ويُترك دقيقة أو دقيقتين دون غليان.

يمكن إضافة عصير الليمون في النهاية لإعطاء نكهة منعشة ومتوازنة.



نصائح للتقديم



تُقدم شوربة الكوسة بالكاري ساخنة، ويمكن تزيينها برشة كاري خفيفة أو بقليل من الكريمة أو حليب جوز الهند.

تُناسب التقديم مع خبز محمص أو توست أسمر لمن يتبعون نظامًا صحيًا.

يمكن إضافة البطاطس أو الجزر إلى الوصفة لزيادة القوام والقيمة الغذائية.



مناسبة لمن؟



هذه الشوربة مناسبة للنساء، ولمن يتبعون حمية غذائية، وللأطفال بعد تقليل كمية الكاري. كما تُعد خيارًا مثاليًا خلال شهر رمضان كطبق دافئ وخفيف على المعدة عند الإفطار أو السحور.

بهذه الطريقة البسيطة والمكونات المتوفرة، يمكنكِ تحضير شوربة الكوسة بالكاري كوجبة صحية تجمع بين الطعم الشهي والفائدة الغذائية.

