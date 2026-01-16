طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالمشروم بمذاق أحلى من المطاعم وأوفر

18 حجم الخط

طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالمشروم، بيكاتا الدجاج بالمشروم من الأكلات الشهية والسريعة التي تناسب الغداء أو العشاء، وتتميز بطعمها الكريمي الغني وسهولة تحضيرها.

وبيكاتا الدجاج بالمشروم، من الأطباق التي تقدم كثيرا في المطابخ العالمية والمطاعم، ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة واقتصادية.

وتقدم الشيف إنجى علاء، طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالمشروم.

مكونات عمل بيكاتا الدجاج بالمشروم:-

½ كيلو صدور دجاج مخلية

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة دقيق اختياري

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

مكونات صوص المشروم

200 جرام مشروم طازج مقطع شرائح

ملعقة كبيرة زبد

2 فص ثوم مفروم

كوب كريمة طبخ

½ كوب مرق دجاج

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة جوزة الطيب اختياري

ملعقة صغيرة عصير ليمون اختياري

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالمشروم:-

تقطع صدور الدجاج إلى شرائح متوسطة السمك.

يتبل الدجاج بالملح، والفلفل الأسود، والثوم البودر، والبصل البودر.

يرش القليل من الدقيق على الدجاج اختياري للحصول على لون ذهبي مميز.

في طاسة واسعة، سخني الزيت أو الزبدة على نار متوسطة.

ضعي شرائح الدجاج وقلبيها حتى تتحمر من الجانبين.

ارفعي الدجاج من الطاسة وضعيه جانبا.

في نفس الطاسة، أضيفي ملعقة الزبدة.

أضيفي الثوم المفروم وقلبيه سريعا حتى تفوح رائحته.

أضيفي المشروم وقلبيه حتى يذبل ويخرج الماء الخاص به.

أضيفي مرق الدجاج وقلبي جيدا.

اسكبي كريمة الطبخ مع التقليب المستمر.

تبلي الصوص بالملح، والفلفل الأسود، ورشة جوزة الطيب.

أعيدي شرائح الدجاج إلى الطاسة.

اتركيها على نار هادئة لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى تتشرب الصوص.

أضيفي عصير الليمون اختياري لمذاق متوازن.

تقدم بيكاتا الدجاج بالمشروم ساخنة مع الأرز الأبيض أو الأرز البسمتي، أو المكرونة المسلوقة، أو البطاطس المهروسة أو المحمرة، وطبق سلطة خضراء، ويزين الطبق بالبقدونس المفروم لإضافة لون وطعم منعش.

لنجاح بيكاتا الدجاج بالمشروم، يفضل استخدام كريمة طبخ كاملة الدسم لقوام غني.

لا تكثري من طهي الدجاج حتى لا يصبح جافا.

يمكن استبدال الكريمة بالحليب مع ملعقة دقيق لنسخة أخف.

المشروم الطازج يعطي طعما أفضل من المعلب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.