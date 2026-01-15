طريقة عمل طاجن بطاطس، بالسبانخ والكريمة الخفيفة

18 حجم الخط

طريقة عمل طاجن البطاطس بالسبانخ والكريمة الخفيفة، من الأطباق الشتوية اللذيذة التي تجمع بين الطعم الغني والقيمة الغذائية العالية، كما يُعتبر خيارًا مثاليًا للباحثين عن وجبة مشبعة وصحية في الوقت نفسه.





طاجن البطاطس بالسبانخ والكريمة الخفيفة، مناسب للعائلة كلها، ويمكن تقديمه كطبق رئيسي نباتي أو كطبق جانبي بجانب اللحوم أو الدواجن، خاصة في الأيام الباردة أو خلال فترات الامتحانات التي تحتاج فيها الأسرة لأطعمة مغذية وسهلة الهضم.



فوائد البطاطس والسبانخ في الطاجن

تُعد البطاطس مصدرًا مهمًا للكربوهيدرات المعقدة التي تمنح الجسم طاقة تدوم لفترة طويلة، كما تحتوي على الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وتحسين الهضم.

أما السبانخ فهي من الخضراوات الورقية الغنية بالحديد، وحمض الفوليك، وفيتامين C، مما يجعلها مثالية لدعم المناعة والوقاية من فقر الدم، خاصة للنساء والأطفال.

وعند دمجها مع الكريمة الخفيفة، نحصل على طبق متوازن الطعم دون تحميل الجسم دهونًا زائدة.



المكونات المطلوبة لعمل طاجن البطاطس



طاجن البطاطس بالسبانخ

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة شرائح رفيعة

2 كوب سبانخ طازجة مغسولة ومفرومة خشنًا

كوب كريمة طبخ خفيفة (لايت)

2 فص ثوم مفروم ناعم

بصلة صغيرة مفرومة

ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة خفيفة

نصف كوب حليب قليل الدسم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب (اختياري)

نصف كوب جبن مبشور لايت (موزاريلا أو رومي حسب المتاح)



طريقة التحضير خطوة بخطوة



في مقلاة على نار متوسطة، يُسخن زيت الزيتون ثم يُضاف البصل ويُقلب حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.

يُضاف الثوم المفروم ويُقلب سريعًا حتى تفوح رائحته دون أن يتحمر.

تُضاف السبانخ المفرومة وتُقلب لدقائق قليلة حتى تذبل تمامًا ويقل حجمها، ثم تُرفع من على النار.

في وعاء آخر، تُخلط الكريمة الخفيفة مع الحليب والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب.

يُجهز طاجن فرن ويدهن بالقليل من الزيت، ثم يُرص جزء من شرائح البطاطس في القاع.

تُضاف طبقة من خليط السبانخ، ثم القليل من خليط الكريمة، وتُكرر الطبقات حتى انتهاء الكمية، مع التأكد من أن آخر طبقة من البطاطس مغطاة بالكريمة.

يُرش الجبن المبشور على الوجه.

يُغطى الطاجن بورق فويل ويدخل فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 35–40 دقيقة حتى تنضج البطاطس.

يُرفع الفويل ويُترك الطاجن في الفرن 10 دقائق إضافية حتى يحمر الوجه.



طاجن بطاطس بالسبانخ

نصائح لنجاح الطاجن



يُفضل تقطيع البطاطس شرائح رفيعة ومتساوية لضمان نضجها بشكل كامل.

يمكن إضافة شرائح مشروم أو قطع بروكلي لزيادة القيمة الغذائية.

للحصول على طعم أغنى دون دهون عالية، يمكن استخدام كريمة نباتية لايت.



طريقة التقديم

يُقدم طاجن البطاطس بالسبانخ والكريمة الخفيفة ساخنًا مع طبق سلطة خضراء أو خبز أسمر. وهو خيار ممتاز للعشاء أو الغداء، خاصة في فصل الشتاء، كما يصلح تقديمه في العزومات كطبق مختلف وخفيف على المعدة.

بهذه الوصفة البسيطة، يمكنكِ تحضير طبق شهي وصحي يجمع بين الدفء والطعم الغني دون الشعور بالذنب، ويُرضي جميع أفراد الأسرة.

