طريقة عمل المكرونة بالفراخ والوايت صوص، أحلى من المطاعم

18 حجم الخط

طريقة عمل المكرونة بالفراخ، المكرونة بالفراخ والوايت صوص، من الأكلات الشهية التي يفضلها الكبار والصغار، فهي تجمع بين الطعم الكريمي الغني والقيمة الغذائية العالية.

كما أنها سهلة التحضير ويمكن تقديمها كوجبة غداء أو عشاء مميزة، خاصة في أيام الشتاء، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل المكرونة بالفراخ والوايت صوص.

مكونات المكرونة بالفراخ والوايت صوص:-

نصف كيلو مكرونة أي شكل حسب الرغبة

ماء مغلي للسلق

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة صغيرة زيت

نصف كيلو صدور فراخ مقطعة شرائح

ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر

2 ملعقة كبيرة زبد

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب حليب دافئ

نصف كوب كريمة طبخ اختياري لمذاق أغنى

ملح وفلفل أبيض

رشة جوزة الطيب اختياري

نصف كوب جبنة مبشورة موزاريلا أو رومي

طريقة عمل المكرونة بالفراخ والوايت صوص

طريقة عمل المكرونة بالفراخ والوايت صوص:-

في وعاء كبير، يغلى الماء مع الملح والزيت.

تضاف المكرونة وتسلق حسب الوقت المدون على العبوة حتى تصبح.

تصفى المكرونة وتترك جانبا مع إضافة ملعقة صغيرة زيت لمنع الالتصاق.

في طاسة على نار متوسطة، يسخن الزيت أو الزبد.

يضاف الثوم ويقلب سريعا حتى تظهر رائحته دون أن يحترق.

تضاف شرائح الفراخ وتقلب حتى يتغير لونها.

تتبل بالملح، والفلفل، والبابريكا، والثوم والبصل البودر.

تترك الفراخ حتى تنضج تماما وتكتسب لون ذهبي.

في إناء على نار هادئة، تذوب الزبدة.

يضاف الدقيق مع التقليب المستمر حتى يختفي طعم الدقيق.

يضاف الحليب الدافئ تدريجيا مع التقليب باستخدام مضرب يدوي حتى يصبح الصوص ناعم بدون تكتلات.

تضاف الكريمة، والملح، والفلفل الأبيض وجوزة الطيب.

يترك الصوص حتى يثقل قوامه قليلا.

ثم تضاف الجبنة المبشورة مع التقليب حتى تذوب تماما.

تضاف الفراخ إلى الوايت صوص وتقلب جيدا.

تضاف المكرونة المسلوقة وتقلب برفق حتى تتغلف بالكامل بالصوص.

تترك على النار دقيقتين فقط حتى تتجانس النكهات.

تقدم ساخنة مع رشة بقدونس أو فلفل أسود طازج.

يمكن تقديمها مع خبز الثوم أو سلطة خضراء.

لإضافة نكهة مميزة يمكن رش جبنة بارميزان على الوجه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.