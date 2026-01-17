طريقة عمل مسخن الدجاج بمذاق لا يقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل مسخن الدجاج، مسخن الدجاج من أشهر الأكلات الفلسطينية التقليدية، ويتميز بمذاقه الغني ورائحته الشهية التي تعود أساسًا إلى استخدام السماق وزيت الزيتون البلدي.

وطريقة عمل مسخن الدجاج، سهلة وبسيطة، ويقدم المسخن عادة في المناسبات والعزومات، ويعد رمز للتراث الفلسطيني الأصيل، ويقدم غالبًا مع خبز الطابون.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل مسخن الدجاج.

مكونات عمل مسخن الدجاج:

دجاجة كاملة مقطعة إلى 4 أو 8 قطع

3 حبات بصل كبيرة مقطعة شرائح رفيعة

نصف كوب زيت زيتون بلدي

3 ملاعق كبيرة سماق

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملعقة صغيرة قرفة اختياري

ملح حسب الرغبة

2 ورق لورا

حبهان

عود قرفة للسلق

مكونات التقديم

خبز طابون أو خبز عربي

صنوبر أو لوز محمص للتزيين

بقدونس مفروم اختياري

طريقة عمل مسخن الدجاج

اغسلي الدجاج جيدا بالماء والخل أو الليمون.

ضعي الدجاج في قدر على النار مع ماء ساخن.

أضيفي ورق اللورا، والحبهان، وعود القرفة، والملح.

اتركي الدجاج حتى ينضج نصف نضج، ثم ارفعيه من المرق واحتفظي بالمرق جانبًا.

في مقلاة كبيرة، سخني زيت الزيتون على نار متوسطة.

أضيفي شرائح البصل وقلبيها حتى تذبل وتصبح ذهبية اللون.

أضيفي السماق، والفلفل الأسود، والبهارات، والقرفة.

قلبي جيدا حتى يتشرب البصل النكهات، ثم ارفعيه من النار.

تبلي قطع الدجاج بقليل من الملح والفلفل.

حمري الدجاج في الفرن أو في مقلاة حتى يكتسب لون ذهبي شهي.

يمكن دهن الدجاج بقليل من زيت الزيتون للحصول على طعم أغنى.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي خبز الطابون في صينية وادهنيه بقليل من مرق الدجاج.

وزعي طبقة سخية من خليط البصل فوق الخبز.

رتبي قطع الدجاج فوق البصل.

أضيفي القليل من مرق الدجاج على الوجه للحفاظ على الطراوة.

أدخلي الصينية الفرن لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تتجانس المكونات.

قدمي المسخن ساخنا مع رش الصنوبر أو اللوز المحمص على الوجه.

يفضل تقديمه مع اللبن الزبادي أو السلطة الفلسطينية.

يمكن تزيينه بالبقدونس.

لنجاح مسخن الدجاج، يجب استخدام زيت الزيتون البلدي لأنه يعطي نكهة أصلية.

لا تفرطي في كمية السماق حتى لا يصبح الطعم حامض بشكل زائد.

يفضل خبز الطابون للحصول على الطعم التقليدي.

ترك المسخن في الفرن مدة قصيرة فقط حتى لا يجف الخبز.

