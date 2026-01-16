استعدادا لشهر رمضان، طريقة عمل مخلل الزيتون العزيزي

18 حجم الخط

طريقة عمل مخلل الزيتون العزيزي، مخلل الزيتون العزيزي من أشهر وألذ أنواع المخللات على المائدة العربية، خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث يقدم بجانب وجبات الإفطار والسحور لما يتميز به من مذاق مميز وقيمة غذائية عالية.

وطريقة عمل مخلل الزيتون العزيزي سهلة وتحضيره في المنزل يضمن نظافته وجودته ومذاق مميز أفضل من الجاهز، وهو من أفضل الأنواع للتخليل المنزلي لأنه يحتفظ بقوامه وطعمه بعد التخليل.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل مخلل الزيتون العزيزي.

مكونات عمل مخلل الزيتون العزيزي:-

5 كيلو زيتون عزيزي أخضر طازج

ماء نظيف

ملح خشن

عصير ليمون طبيعي أو شرائح ليمون

فلفل أخضر حار

ثوم مقشر

شرائح جزر أو فلفل ألوان

خل أبيض

زيت زيتون للتغطية

طريقة عمل مخلل الزيتون العزيزي:-

اغسلي الزيتون عدة مرات بالماء لإزالة الأتربة والشوائب.

باستخدام سكين حاد، قومي بعمل شقين أو ثلاثة شقوق طولية في كل حبة زيتون، أو يمكن دقه بخفة بحجر نظيف.

ضعي الزيتون في إناء كبير واغمريه بالماء تماما.

غيري الماء يوميا لمدة 7 إلى 10 أيام حتى تقل مرارته.

يفضل تذوق حبة كل يومين للتأكد من زوال الطعم المر.

لكل لتر ماء، أضيفي ملعقة كبيرة ممتلئة من الملح الخشن.

قلبي جيدا حتى يذوب الملح تماما.

ضعي طبقة زيتون ثم أضيفي الثوم والفلفل والجزر حسب الرغبة.

كرري حتى يمتلئ البرطمان.

اسكبي المحلول حتى يغطي الزيتون بالكامل.

أضيفي عصير الليمون أو شرائح الليمون وقليل من الخل إن رغبتى.

أغلقي البرطمان بإحكام وضعيه في مكان مظلم ودافئ نسبيا.

يحتاج الزيتون العزيزي من 3 إلى 4 أسابيع حتى يصبح جاهز للأكل.

كلما طالت المدة تحسن الطعم أكثر.

لنجاح مخلل الزيتون، تأكدي من أن الزيتون مغمور بالمحلول الملحي تماما حتى لا يتلف.

استخدمي أواني زجاجية أو بلاستيكية مخصصة للأطعمة.

لا تقللي كمية الملح حتى لا يفسد الزيتون.

يمكن إضافة ملعقة زيت زيتون على السطح لمنع العفن.

