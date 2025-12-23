طريقة عمل شوربة قرع العسل بالزنجبيل، طبق شتوي مشبع وسعراته قليلة

18 حجم الخط

طريقة عمل شوربة قرع العسل بالزنجبيل، من أفضل الأطباق الشتوية التي تجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الصحية العالية، فهي تمنح الجسم الدفء والطاقة دون تحميله سعرات حرارية مرتفعة.



هذا الطبق مناسب للنساء الباحثات عن وجبة خفيفة مشبعة، ولمن يتبعن أنظمة غذائية صحية أو يرغبن في فقدان الوزن دون حرمان، كما أنها خيار مثالي للأطفال وكبار السن بفضل قوامها الناعم وسهولة هضمها.



فوائد قرع العسل في الشوربة



قرع العسل من الخضروات الغنية بالألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات. كما يحتوي على نسبة عالية من فيتامين A الضروري لصحة البشرة والعيون، وفيتامين C الذي يعزز المناعة خاصة في فصل الشتاء.

يتميز قرع العسل بانخفاض سعراته الحرارية، حيث يمكن تناوله بكميات مناسبة دون قلق من زيادة الوزن.





أهمية الزنجبيل في الوصفة



و إضافة الزنجبيل إلى شوربة قرع العسل لا تمنحها نكهة دافئة مميزة فقط، بل تضيف فوائد صحية متعددة.

فالزنجبيل معروف بقدرته على تنشيط الدورة الدموية، والمساعدة في تدفئة الجسم، وتحسين عملية الهضم، وتقليل الشعور بالانتفاخ.

كما يساعد في تقوية المناعة ومقاومة نزلات البرد، وهو ما يجعل هذه الشوربة اختيارًا مثاليًا لأيام الشتاء الباردة.



مكونات شوربة قرع العسل بالزنجبيل



500 جرام قرع عسل مقشر ومقطع مكعبات

بصلة صغيرة مفرومة

فصان ثوم مفرومان

ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور أو نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

ملعقة صغيرة زيت زيتون

3 أكواب مرق خضار أو ماء ساخن

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب (اختياري)

ملعقة صغيرة كركم أو قرفة خفيفة (اختياري لإضافة دفء ونكهة)

مكونات شوربة قرع العسل



طريقة التحضير خطوة بخطوة



في قدر على نار متوسطة، يُسخن زيت الزيتون ثم تُضاف البصلة المفرومة وتُقلب حتى تذبل وتصبح شفافة دون تحمير. يُضاف الثوم والزنجبيل ويُقلب الخليط لثوانٍ حتى تظهر رائحته العطرية. بعد ذلك يُضاف قرع العسل المقطع ويُقلب جيدًا مع البصل والتوابل حتى يتغلف بالنكهات.

يُضاف مرق الخضار أو الماء الساخن، ويُترك الخليط حتى يغلي، ثم تُخفف النار ويُغطى القدر ويُترك لمدة 15–20 دقيقة حتى ينضج القرع تمامًا ويصبح طريًا. بعد رفع الشوربة من على النار، تُضرب بالخلاط اليدوي أو في الخلاط الكهربائي حتى الحصول على قوام ناعم وكريمي. يمكن إعادة الشوربة إلى النار لبضع دقائق لضبط القوام والملح حسب الرغبة.

لماذا هذه الشوربة مشبعة وقليلة السعرات؟



تعتمد شوربة قرع العسل بالزنجبيل على مكونات طبيعية خفيفة، دون كريمة أو زبدة، مما يجعلها منخفضة الدهون والسعرات الحرارية. في الوقت نفسه، تساعد الألياف الموجودة في القرع على الامتلاء السريع للمعدة، بينما يساهم الزنجبيل في تحسين التمثيل الغذائي، مما يجعل هذه الشوربة خيارًا مثاليًا للعشاء أو كوجبة خفيفة بين الوجبات.



اقتراحات للتقديم

يمكن تقديم الشوربة ساخنة مع رشة بقدونس أو سمسم محمص خفيف، أو بجانب شريحة خبز أسمر محمص لمن ترغب في وجبة أكثر اكتمالًا. كما يمكن إضافة قطرات من عصير الليمون لإبراز النكهة ومنحها لمسة منعشة.

تبقى شوربة قرع العسل بالزنجبيل من أفضل الأطباق الشتوية الصحية التي تجمع بين الدفء، الشبع، وقلة السعرات، لتناسب أسلوب الحياة الصحي وتمنح الجسم ما يحتاجه من تغذية وراحة في الأيام الباردة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.