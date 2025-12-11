طريقة عمل شوربة الذرة بالكريمة، وصفة شتوية خفيفة وسريعة

18 حجم الخط

طريقة عمل شوربة الذرة بالكريمة، في ليالي الشتاء الباردة، تبحث الكثير من السيدات عن وصفات دافئة وسريعة تُشعر أفراد الأسرة بالراحة والاحتواء دون مجهود كبير في المطبخ.





وتأتي طريقة عمل شوربة الذرة بالكريمة في مقدمة هذه الوصفات، فهي طبق بسيط، غني بالنكهة، وقادر على التدفئة خلال دقائق. وعلى الرغم من قلة مكوناتها، إلا أنها تمنح طعمًا لذيذًا وقيمة غذائية عالية تجعلها خيارًا مثاليًا للأطفال والكبار، خاصة في أيام الدراسة والمجهود البدني.





قيمة غذائية عالية تناسب الشتاء

تعتمد طريقة عمل شوربة الذرة بالكريمة على مكون أساسي هو الذرة الصفراء، وهي من الحبوب الغنية بالألياف والفيتامينات، وتساعد على الشعور بالشبع وتدفئة الجسم سريعًا.



كما تحتوي الذرة الصفراء على مضادات أكسدة مفيدة لمناعة الجسم، وهي نقطة مهمة في فصل الشتاء حيث تنتشر نزلات البرد.

أما الكريمة والحليب فيضيفان طبقة ناعمة ومذاقًا غنيًا، ويزوّدان الجسم بجرعة من الكالسيوم والطاقة التي يحتاجها خلال الأيام الباردة.



طريقة عمل شوربة الذرة بالكريمة، أيضًا من الأطباق المناسبة للطلبة، فهي خفيفة على المعدة، وفي الوقت نفسه تمنح دفئًا وطاقة تساعد على التركيز، خاصة عندما تُقدّم بجانب شطيرة دافئة أو قطعة توست محمّص.

مكونات عمل شوربة الذرة بالكريمة

ما يميّز الوصفة أنها بسيطة ومتاحة في كل بيت، ولا تحتاج إلى تجهيزات معقدة:

كوبان من الذرة الصفراء (طازجة أو مجمّدة أو معلّبة).

بصلة مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة زبدة أو ملعقة زيت.

2 ملعقة دقيق.

كوب من الحليب.

كوب من المرقة (دجاج أو خضار).

نصف كوب كريمة طبخ.

ملح وفلفل أسود.

رشة جوزة الطيب (اختياري).

بقدونس مفروم للتزيين.

هذه المكونات تتوافق مع أغلب أنظمة الغذاء المنزلية، ويمكن تعديلها بسهولة لتصبح أخف أو أكثر دسامة حسب الرغبة.

طريقة عمل شوربة الذرة بالكريمة خطوة بخطوة

1. تجهيز قاعدة النكهة:

في قدر على النار، تُذاب الزبدة ثم تضاف البصلة المفرومة، ويُقلب الخليط حتى تذبل البصلة وتكتسب لونًا شفافًا. هذه الخطوة تعطي الشوربة نكهتها الأساسية.

2. إضافة الدقيق:

يُرش الدقيق على البصل ويُقلّب لمدة دقيقة حتى يختلط جيدًا ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا. هذه الخطوة هي سر قوام الشوربة الكريمي دون تكتلات.

3. إضافة الحليب والمرقة تدريجيًا:

يُسكب الحليب مع التقليب المستمر، ثم تُضاف المرقة بالتدريج حتى يذوب الدقيق تمامًا ويصبح القوام متجانسًا.

4. إضافة الذرة وطهي الشوربة:

تُضاف الذرة إلى الخليط، ويُترك القدر ليغلي لمدة 10–12 دقيقة حتى تنضج وتلين حبات الذرة.

5. مرحلة الكريمة:

بعد أن تكتمل نضج الذرة، تُضاف كريمة الطبخ مع التقليب، ثم يتبل الخليط بالملح والفلفل ورشة جوزة الطيب. تُترك الشوربة دقيقة أو دقيقتين فقط قبل رفعها من على النار.

شوربة ذرة بالكريمة

كيف تصبح الشوربة أكثر نعومة؟

للحصول على شوربة شديدة النعومة، يمكن استخدام نصف كمية الذرة فقط في البداية، وخلطها بالخلاط بعد سلقها ثم إضافتها مرة أخرى إلى القدر مع بقية الحبات. هذه الطريقة تُكسب الشوربة قوامًا حريريًا دون فقد الملمس الذي تمنحه حبات الذرة الكاملة.

اقتراحات للتقديم

شوربة الذرة بالكريمة تُقدَّم ساخنة، ويمكن تزيينها بالبقدونس أو رشة فلفل أسود طازج أو قليل من الجبن المبشور. وتناسب التقديم مع:

توست بالزبدة والثوم.

خبز محمص.

شطائر الجبن الدافئة.

أو حتى كأس من العصير الطبيعي للطلاب قبل الدراسة.

وصفة مثالية للمرأة المشغولة

طريقة عمل شوربة الذرة بالكريمة، من الوصفات المناسبة للمرأة العاملة؛ لأنها لا تحتاج أكثر من 15 دقيقة، كما يمكن مضاعفة كمية الشوربة وحفظها في الثلاجة لمدة يومين، وإعادة تسخينها بسهولة دون أن تفقد نكهتها.

