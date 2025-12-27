18 حجم الخط

طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة والمشروم، شوربة الدجاج بالكريمة والمشروم من أشهر الشوربات العالمية التي تجمع بين الطعم الكريمي الغني والفوائد الغذائية العالية، فهي خيار مثالي لأيام الشتاء الباردة.

وطريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة والمشروم، سهلة وبسيطة وتصلح للتقديم في العزومات، أو كطبق جانبي فاخر على مائدة الغداء أو العشاء، بل وتعد من الشوربات المفضلة خلال شهر رمضان لسهولة هضمها وقيمتها الغذائية.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة والمشروم.

مكونات عمل شوربة الدجاج بالكريمة:

صدر دجاج مقطع مكعبات صغيرة أو شرائح

250 جرام مشروم طازج مقطع شرائح

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب مرق دجاج

1 كوب كريمة طهي

2 فص ثوم مفروم

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

رشة جوزة الطيب اختياري

رشة زعتر أو روزماري اختيارى

ملعقة زيت نباتي

طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة والمشروم

طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة والمشروم:-

في قدر على نار متوسطة، نضيف ملعقة الزيت وملعقة الزبدة

نضيف قطع الدجاج ونقلبها حتى يتغير لونها ويصبح ذهبي خفيف.

نرفع الدجاج من القدر ونتركه جانبا.

في نفس القدر نضيف باقي الزبدة

نضيف البصل المفروم ونقلب حتى يذبل ويصبح شفاف.

نضيف الثوم ونقلب ثواني حتى تظهر رائحته.

نضيف شرائح المشروم ونقلب جيدا حتى يخرج ماؤه ويتحول لونه للذهبي

هذه الخطوة مهمة لإبراز نكهة المشروم.

نضيف الدقيق ونقلب بسرعة لمدة دقيقة لتجنب الطعم النيء، سيساعد الدقيق على إعطاء قوام كريمي للشوربة.

نضيف مرق الدجاج تدريجيا مع التقليب المستمر.

نترك الخليط يغلي حتى يبدأ في التماسك.

نعيد الدجاج المشوح إلى القدر، ونضيف الكريمة ونقلب بهدوء.

نخفض النار ونترك الشوربة تطهى 10 إلى 15 دقيقة.

نضيف الملح، والفلفل الأسود، وجوزة الطيب، والزعتر حسب الرغبة.

نقلب جيدا حتى تتجانس النكهات.

لنجاح شوربة الدجاج بالكريمة والمشروم، يفضل استخدام مشروم طازج للحصول على نكهة أقوى.

لا تغلي الكريمة على نار عالية حتى لا تفصل.

يمكن إضافة قليل من الجبن المبشور لزيادة الغنى والطعم.

إذا كانت الشوربة ثقيلة، يمكن تخفيفها بقليل من المرق أو الحليب.

تقدم ساخنة مع الخبز المحمص أو التوست بالثوم.

