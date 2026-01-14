طريقة عمل محشي الكوسا في الفرن بمذاق لا يقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل محشي الكوسا، محشي الكوسا في الفرن من الأطباق الشرقية الشهية التي تجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الغذائية، وهو من الوصفات المناسبة للمناسبات والعزومات وكذلك لوجبات الأسرة اليومية.

وطريقة عمل محشي الكوسا فى الفرن، من الأطباق الرئيسية على مائدة الطعام والعزومات، ويمكن تقديمه بمفرده فى الأيام العادية، وهو ذات مذاق مميز وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل محشي الكوسا فى الفرن.

مكونات عمل محشى الكوسا فى الفرن:-

1 كيلو من الكوسة متوسطة الحجم

أداة تفريغ الكوسا

رشة ملح خفيفة

مكونات الحشو

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى

1 كوب شبت مفروم

1 كوب كزبرة خضراء مفروم

1 كوب بقدونس مفروم

2 بصلة متوسطة مفرومة ناعم

2 ثمرة طماطم مبشورة أو معصورة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

3 ملاعق كبيرة زيت أو سمن

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

كمون

نعناع جاف

رشة قرفة خفيفة

مكونات صلصة التسوية

2 كوب عصير طماطم

1 ملعقة كبيرة صلصة

ملعقة صغيرة سكر لضبط الحموضة

كوب ماء أو مرق

مكعب مرق

ملح

فلفل

كمون

طريقة عمل محشي الكوسا فى الفرن

طريقة عمل محشي الكوسا فى الفرن:-

اغسلي الكوسة جيدا.

اقطعي الطرف العلوي فقط واتركي السفلي.

افرغيها من الداخل برفق دون ثقب القاعدة.

رشي بداخلها قليل من الملح واتركيها جانبًا لتصفى.

لا تفرغي الكوسة حتى تصبح رقيقة جدا حتى لا تنفجر أثناء التسوية.

في وعاء كبير ضعي الأرز بعد غسله وتصفيته.

أضيفي البصل المفروم والخضرة.

أضيفي الطماطم المبشورة والصلصة.

تبلي بالملح والفلفل والكمون والبهارات.

أضيفي الزيت أو السمن وقلبي جيدا.

إضافة الشبت بكثرة يعطي نكهة مميزة جدا للمحشي.

احشي الكوسة بالأرز مع ترك مساحة صغيرة من الأعلى حتى لا يخرج الأرز أثناء الطهي.

رتبي الكوسة في صينية فرن عميقة أو طاجن فخار.

اخلطي عصير الطماطم مع الصلصة والملح والفلفل والكمون.

أضيفي السكر والمرق.

صبي الصلصة حول الكوسة وليس بداخلها.

غطي الصينية بورق فويل.

ادخليها فرن ساخن 180 إلى 200 درجة لمدة 45 إلى 60 دقيقة.

في آخر 10 دقائق انزعي الفويل لتحمير الوجه قليلا.

تقدم مع اللحوم حسب الرغبة والسلطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.