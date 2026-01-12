طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بتتبيلة مميزة وأحلى من الجاهزة

18 حجم الخط

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، الكبدة الإسكندراني من أشهر الأكلات المصرية السريعة التي تتميز بطعمها المميز ورائحتها الشهية.

وهى من الوصفات المحببة على عربات الشارع وفي البيوت أيضا، حيث تتميز بتتبيلتها الخاصة الحارة والثوم والخل وعصير الليمون، ويمكن تقديمها في الساندوتشات أو بجانب الأرز والخبز والسلطات.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الكبدة الاسكندراني.

مكونات عمل الكبدة الاسكندراني:-

نصف كيلو من كبدة مقطعة شرائح رفيعة

6 فصوص ثوم مفروم

2 ثمرة فلفل أخضر حار شرائح

1 ثمرة فلفل أخضر رومي شرائح

عصير 2 ليمونة

3 ملاعق كبيرة خل

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة شطة مطحونة حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة ملح أو حسب الذوق

3 ملاعق كبيرة زيت

للتقديم

عيش بلدي أو فينو

سلطة طحينة

خيار مخلل

شرائح بصل وطماطم

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني:-

اغسلي الكبدة سريعا بالماء والخل والليمون للتخلص من الزفارة.

صفيها جيدا من السوائل.

اقطعيها شرائح رفيعة لسهولة التسوية.

الإفراط في غسل الكبدة بالماء ينزع قيمتها الغذائية ويجعل قوامها قاسي، لذلك الغسل السريع فقط يكفي.

في وعاء عميق اخلطي الثوم المفروم، والخل، وعصير الليمون، والكمون، والكزبرة الجافة، والشطة، والفلفل الأسود، والملح، والبابريكا.

ضيفي شرائح الكبدة وقلبي جيدا واتركيها 20 أو 30 دقيقة في الثلاجة لتمتص التتبيلة.

ضعي الزيت في طاسة واسعة على نار عالية.

أضيفي شرائح الفلفل الحار والرومي وقلبي دقيقتين.

أضيفي الكبدة المتبلة بسرعة.

ارفعي الحرارة ولا تغطي الطاسة.

قلبي لمدة 5 إلى 7 دقائق فقط.

الكبدة إذا طالت مدة تسويتها تصبح قاسية وجافة، لذا يجب أن تكون نار عالية ووقت قصير.

قبل إطفاء النار بدقيقة أضيفي رشة كمون إضافية، وعصير ليمونة، وملعقة صغيرة خل.

وقلبي سريعا لتحصلي على نكهة عربية قوية ومحببة.

تقدم ساخنة داخل ساندوتشات العيش الفينو أو البلدي.

تضاف ملعقة طحينة ومخلل وخيار وبصل.

نجاح الكبدة الإسكندراني، التسوية تكون على نار عالية

لا تضاف ماء نهائيا أثناء الطهي.

لا تغطى الكبدة أثناء التسوية.

التتبيل بالخل والليمون يزيل الزفارة

شرائح رفيعة تضمن تسوية سريعة وطعم أفضل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.