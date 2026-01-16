الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: نتحدث مع حلف شمال الأطلسي بشأن جرينلاند

ترامب
ترامب
18 حجم الخط

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الجمعة: نتحدث مع حلف شمال الأطلسي بشأن جرينلاند.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أكدت المتحدثة باسم وزارة الحرب الأمريكية كينجسلي ويلسون أن القوات الأمريكية مستعدة لتنفيذ أي أوامر يصدرها الرئيس دونالد ترامب بشأن جرينلاند، في أي وقت تكون هناك حاجة لذلك.

تنفيذ أوامر ترامب بشأن جرينلاند في أي وقت

وردا على سؤال لوكالة "نوفوستي"، قالت ويلسون: "وزارة الحرب مستعدة لتنفيذ أوامر القائد الأعلى (بشأن جرينلاند) في أي وقت تكون هناك حاجة لذلك".

جاء هذا التصريح بعد أيام من دعوة النائب الديمقراطي تيد ليو، في 11 يناير، القوات العسكرية إلى "عدم الانصياع" لأمر محتمل من ترامب بمهاجمة جرينلاند.

تعد جرينلاند جزءا ذاتي الحكم من مملكة الدنمارك. ومع ذلك، أعاد الرئيس ترامب مؤخرا التلميح بمصالح الولايات المتحدة في الجزيرة، مشيرا إلى "أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي" الأمريكي ورفض الوعد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة عليها.

تقوية قوات حلف الناتو في القطب الشمالي

وردا على ذلك، أعلن وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن يوم الأربعاء أن بلاده "ستواصل تعزيز وجود قواتها على الجزيرة" ودعت إلى "تقوية قوات حلف الناتو في القطب الشمالي". كما حذرت سلطات الدنمارك وجرينلاند واشنطن من أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة توقعها "احترام سلامتها الإقليمية".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، نقلت تقارير إعلامية أن دول الاتحاد الأوروبي ناقشت في يناير ردود فعل محتملة في حال تبين أن التهديدات الأمريكية تجاه جرينلاند "حقيقية".

يُذكر أن جرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وهي لا تزال جزءًا من المملكة الدنماركية ولكن تتمتع بحكم ذاتي واسع منذ عام 2009، بما في ذلك القدرة على إدارة شؤونها الداخلية بشكل مستقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكى جرينلاند حلف شمال الأطلسي ترامب

مواد متعلقة

الشرق الأوسط عند نقطة الغليان.. شظايا الاضطرابات الإيرانية تمتد إلى دول الجوار.. غزة تحاول فك طلاسم ترامب.. التشرذم السياسي سيد الموقف في سوريا.. ولبنان واليمن يهددان بانفجار إقليمي شامل

باريس: استيلاء أمريكا على جرينلاند تجاوز للخطوط الحمراء ويهدد علاقة أوروبا الاقتصادية مع واشنطن

البيت الأبيض: وجود قوات أوروبية في جرينلاند لن يغير موقف ترامب

وزارة الحرب الأمريكية: مستعدون لتنفيذ أوامر ترامب بشأن جرينلاند في أي وقت
ads

الأكثر قراءة

مساجد آل البيت والعاصمة الجديدة والمقطم، السيسي يقود جهود تعمير بيوت الله (صور)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

النقل البحري: خطط طوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

تشيع جثمان الفنان محمد الامام لمثواه الأخير فى الإسكندرية

قلبي موجوع عليها، نصر محروس يعبر عن حزنه العميق بسبب شيرين

الأب والأم خارج البلاد، تفاصيل وفاة 5 أشقاء يحملون الجنسية الأمريكية في بنها

بيقولوا على أمي مجنونة وربطوها في السرير، فنان يتهم مستشفى شهير بالمهندسين بالإهمال الطبي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي أمم أفريقيا.. الأهلي مع يانج أفريكانز.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شهر الاستعداد لـ رمضان، فضائل شعبان في السنة النبوية

الإفتاء توضح حكم دخول الحائض المسجد لحضور عقد زواج

كيف يلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية