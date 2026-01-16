قلبي موجوع عليها، نصر محروس يعبر عن حزنه العميق بسبب شيرين

18 حجم الخط

علق المنتج نصر محروس على الظروف الصعبة التي تمر بها النجمة شيرين عبد الوهاب وابتعادها عن الأضواء لفترة ليست قصيرة، مؤكدًا اهتمامه بحالتها الفنية والشخصية.

وأشار محروس إلى أنه كان من أوائل من اكتشفوا موهبتها وقدمها للجمهور من خلال ألبوم "تامر وشيرين" مع الفنان تامر حسني، مؤكدًا دعمه الدائم لها في مسيرتها الفنية.

نصر محروس وشيرين عبد الوهاب

وأعرب نصر محروس عن حزنه الكبير تجاه الظروف التي تمر بها شيرين عبد الوهاب، قائلًا في تصريح خاص لـ«فيتو»: "قلبي وجعني على شيرين، ربنا يجيب الخير ونقدر نعمل حاجة".

وأضاف أنه يتمنى تجديد تعاونه معها إذا أتيحت الفرصة، مؤكدًا حرصه على دعمها في مسيرتها الفنية.

تامر حسني يدعم شيرين عبد الوهاب

وكان الفنان تامر حسني حرص على دعم شيرين عبد الوهاب بعد الظروف التي تمر بها بالوقت الحالي، وذلك خلال حفله الذي أقيم في مدينتي

وقال تامر حسني خلال الحفل: "شيرين حبيبة قلبي بدأنا مع بعض وربنا يرجعها لينا بالسلامة"، وقام بعدها بغناء أغنيتها الشهيرة “بص بقى”، حيث إنه مؤلف الأغنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.