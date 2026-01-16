الجمعة 16 يناير 2026
صحة ومرأة

طرق التعامل مع طفلك مريض الحساسية فى أتربة الجو

حساسية الأنف والصدر
حساسية الأنف والصدر
مازالت مصر تعيش أجواء طقس غير مستقرة حيث شدة الرياح المحملة بالأتربة وانخفاض حرارة الطقس ما يؤثر على صحة الكبار والصغار خاصة مرضى الحساسية.

ومرضى حساسية الصدر والأنف أكثر الفئات تضررا من هذا الطقس حيث تزداد لديهم حدة أعراض الحساسية مايؤثر عليهم بشكل سلبي قد يعوض التنفس أحيانا.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إنه مع وجود أتربة بالجو العديد من الأطفال تصاب بالكحة والمهرجان وانسداد الأنف أو الرشح وذلك عادة يكون بسبب حساسية الصدر أو الأنف.

أعراض الحساسية عند الأطفال 

وأضاف عبد الحميد أن من أعراض الحساسية التى تظهر على الأطفال فى ظل أتربة الجو:

  • كحة متكررة خصوصا فى الليل.
  • صوت تزييق مع النفس.
  • نهجان أو ضيق نفس
  • عطس ورشح وانسداد الأنف
  • حكة في العين والأنف
طرق التعامل مع طفلك مريض الحساسية 
طرق التعامل مع طفلك مريض الحساسية 

طرق التعامل مع مرضى الحساسية فى ظل أتربة الجو 

وتابع: إن أفضل طرق التعامل مع الأطفال مرضى حساسية الأنف والصدر فى ظل أتربة الجو:

  • عدم خروج الطفل وقت العواصف.
  • غلق الشبابيك وقت الهواء والتراب.
  • فى حالة خروج الطفل للضرورة يجب ارتداء كمامة وعند العودة إلى المنزل يجب غسل وجهه ويديه بالماء والصابون، مع غسل الأنف بمحلول ملحى.
  • ممنوع “نشر الغسيل”، لأنه يصبح مليء بالأتربة التى تسبب الحساسية.
  • الحفاظ على نظافة المنزل من التراب خصوصا السجاد والستائر.
  • استخدام المكنسة الكهربائية فى جمع التراب.
  • الابتعاد عن البخور والمعطرات والدخان تماما.
  • إعطاء الطفل أدوية الحساسية والبخاخات حسب حالته تحت إشراف طبى.
  • ممنوع اعطاء أى دواء للطفل بدون استشارة طبية.
  • فى حالة ظهور نهجان شديد أو زرقة في الشفايف، أو كحة مستمرة تمنع الطفل من النوم،  وارتفاع حرارة مع ضيق نفس، يجب عرض الطفل على طبيب مختص على الفور.
كيف أعرف إذا كانت الكحة حساسية صدر أم نزلة برد؟ استشاري طب أطفال يجيب

7 نصائح لمرضى حساسية الجيوب الأنفية لتخفيف تأثير العاصفة الترابية

الجريدة الرسمية