أقوى 10 فواكه غنية بفيتامين سي لرفع مناعة طفلك

الفاكهة من الأكلات المهمة التى يجب أن يحصل عليها الجسم يوميا لأنها تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وفى الشتاء يحتاج الجسم إلى فيتامين سي بجرعات عالية لتقوية المناعة مما يساعد فى مقاومة الأمراض المعدية، وتعتبر الفاكهة من أهم مصادر فيتامين سي.

أقوى 10 فواكه غنية بفيتامين سي

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن الاختيار اليومى من الفاكهة يشكل فارق ملحوظ فى مقاومة البرد والأنفلونزا، ومن أقوى 10 فواكه غنية بفيتامين سي لكل 100 جرام بالترتيب من الأعلى للأقل الآتي:

الجوافة، تحتوى على 228 ملليجرام من فيتامين سي لكل 100 جرام، وهى أقوى داعم للمناعة، يسرع الشفاء ويقوي خلايا الدفاع.

الكيوي، يحتوي على 92 ملليجرام لكل 100 جرام، وهو يعزز المناعة ويحسن امتصاص الحديد.

الفراولة، تحتوي على 59 ملليجرام لكل 100 جرام، وهى غنية بمضادات مضادات الأكسدة.

البرتقال، يحتوي على 53 ملليجرام، لكل 100 جرام، وهو يقلل مدة نزلات البرد ويدعم المناعة اليومية.

الليمون، يحتوي على 53 ملليجرام لكل 100 جرام، وهو يساعد على مقاومة العدوى وتقوية دفاعات الجسم

الأناناس، يحتوي على 48 ملليجرام لكل 100 جرام، وهو مضاد التهاب ويدعم التعافي

المانجو، يحتوي على 36 ملليجرام لكل 100 جرام، ويحتوي على فيتامينات داعمة للمناعة والطاقة.

الجريب فروت، يحتوي على 31 ملليجرام لكل 100 جرام، ويدعم الجهاز التنفسي.

اليوسفي، يحتوي على 27 ملليجرام لكل 100 جرام، وهو خفيف وسهل للأطفال.

وأضاف: يجب تناول حصة فاكهة يوميا أفضل من كميات كبيرة مرة واحدة، مع التنويع بين نوعين خلال الأسبوع لتقوية مناعة الأطفال فى فصل الشتاء.

