نصائح مهمة اتبعيها مع طفلك مريض الحساسية في التقلبات الجوية

حالة من سوء الأحوال الجوية تشهدها البلاد منذ أمس، حيث نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة وتساقط الأمطار مع انخفاض شديد فى درجات حرارة الطقس.

وهذا الطقس يشكل خطورة على صحة الكبار والصغار خاصة مرضى حساسية الصدر والأنف، لذا تحرص الأمهات كثيرا فى صحة الصغار فى هذا الطقس.

نصائح لحماية الصغار مرضى الحساسية من التقلبات الجوية

ويقول الدكتور أمجد الحداد استشارى أمراض الحساسية والمناعة، إن هناك بعض الإجراءات التى يجب على الأمهات اتباعها مع الأطفال لحمايتهم من مخاطر التقلبات الجوية، منها:-

نصائح لحماية الصغار من التقلبات الجوية

ممنوع الخروج للأطفال والرضع ومرضى الحساسية.

طلاب الامتحانت عليهم ارتداء الكمامة وملابس قطنية ثقيلة.

يحب إعطاء الأطفال ملعقة عسل بالليمون على الريق لتعزيز صحة الجهاز التنفسي وتقوية المناعة.

يحب على مرضى الحساسية الالتزام بالبخاخات ومضادات الهيستامين.

يجب غلق النوافذ بالمنزل جيدا.

يجب الإكثار من تقديم السوائل والعصائر.

يجب تقديم موسعات الشعب والبخاخات لمرضى حساسية الصدر.

يحب إعطاء بخاخ الأنف ومحلول الملح ومضادات الهيستامين لمرضى حساسية الأنف.

عدم الخروج من المنزل نهائيا إلا عند الضرورة فقط.

يجب على الأم الحفاظ على نظافة المنزل والتخلص من الأتربة أول بأول، وعند اعتدال الطقس يجب الاهتمام بتقوية المنزل صباحا يوميا، مع الامتناع عن استخدام المعطرات والعطور وذلك لابعاد مثيرات الحساسية عن الأطفال خاصة مرضى حساسية الأنف والصدر، لأن هذه الروائح تزيد من فرص حدوث نوبات الحساسية لديهم، مايؤثر على صحتهم بشكل سلبي.

