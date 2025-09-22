الإثنين 22 سبتمبر 2025
احذري من أعراض الحساسية عند الأطفال فى الخريف

مع فترة تغيير الفصول وحلول فصل الخريف تبدأ معاناة الأطفال من مرض الحساسية، سواء حساسية الأنف أو حساسية الصدر، حيث تزداد الأعراض بسبب تقلبات الطقس والغبار.

وتحرص بعض الأمهات خلال هذه الفترة على العناية بالأطفال من مرضى الحساسية حيث استخدام البخاخات والالتزام بالعلاج لتقليل نترات الحساسية عند الأطفال.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن حساسية الأنف والصدر من اشهر أنواع الحساسية وأكثرها انتشارا بين الأطفال، وتزداد حدة أعراضها فى فترة تغيير الفصول خاصة مع فصل الخريف حيث التقلبات الجوية.

أعراض حساسية الأنف 

وأضاف عبد الحميد، أنه يجب أولا التعرف على أعراض حساسية الأنف، منها:

  • انسداد أو رشح الأنف المستمر.
  • عطس متكرر خاصة فى الصغبح أو الليل.
  • حكة في الأنف أو الحلق أو الأذن.
  • دموع أو احمرار العينين أحيانا مع الحساسية.
  • صوت أنفي كأن الطفل يتكلم ومناخيره مغلقة.

أعراض حساسية الصدر 

وتابع، أما أعراض حساسية الصدر “الربو التحسسي”:

  • كحة متكررة، خصوصا فى الليل أو مع اللعب والجري.
  • أزيز أو صفير في الصدر.
  • ضيق تنفس أو مجهود قليل يجعل الطفل يتعب.
  • أحيانا قيء أو كحة مستمرة بعد نزلات البرد.

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه يجب استشارة طبيب مختص إذا ظهر هذه الأعراض على الطفل، منها:

  • إذا لم تتحسن الأعراض وتستمر يوميا
  • اذا كانت الكحة توقظ الطفل من النوم.
  • وجود صفير أو صعوبة تنفس.
  • اذا كان الطفل يحتاج بخاخ أو دواء بشكل متكرر جدا.
  • إذا كانت الحساسية مؤثرة على نومه أو أكله أو نشاطه في المدرسة.

 

طرق التعامل مع أعراض حساسية الأنف والصدر فى الخريف

 وأضاف استشارى الأطفال، أن هناك بعض النصائح التى تساعد الأمهات فى التعامل مع أعراض حساسية الأنف والصدر للحفاظ على صحة الأطفال وراحتهم، منها:

  • التهوية الجيدة فى المنزل مع تجنب التعرض المباشر للتراب والرياح.
  • غسيل الأنف بمحلول ملحي بانتظام لفتح مجرى التنفس وتقليل أعراض الحساسية.
  • استخدام ملاءات اسرة وأغطية ضد الغبار.
  • غسل الملاءات والبطاطين بمياه سخنة مرة كل أسبوع.
  • تقليل وجود الألعاب القماشية والدباديب في غرفة الطفل.
  • ممنوع التدخين نهائيا في المنزل.
  • تقديم الأكل الصحي مثل “خضار، وفواكه، وأوميجا 3 من السمك أو زيت بذور الكتان” لتقوية المناعة.
  • شرب مياه كافية.
  • تقليل السكريات والأكلات المصنعة اللي تزيد الالتهابات.
  • استخدام بخاخات الأنف أو الصدر حسب شدة الحالة.

الوقاية من مخاطر وقت تغير الفصول

وتابع، أنه لتجنب مخاطر فترة تغيير القصول، يجب اتباع بعض النصائح، منها:

  • متابعة نشرات الطقس وتجنب خروج الطفل في الأيام اللي بها رياح أو أتربة.
  • الباس الطفل ماسك خفيف لو الجو به تراب.
  • استحمام الطفل بعد الرجوع من الخارج وغسل شعره لتقليل التعرض لحبوب اللقاح.
  • الحفاظ على النظافة العامة في المنزل خصوصا وقت الخريف والربيع.
