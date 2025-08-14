مع ارتفاع درجات الحرارة، نصائح لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية

تعد حساسية الصدر والجيوب الأنفية من أشهر أنواع الحساسية وأكثرها انتشارا بين الصغار، وللأسف تشتد أعراضها فى الطقس الحار.

وتحرص الأمهات خلال هذا الطقس على التخفيف عن الصغار وحمايتهم من مهيجات الحساسية حفاظا على صحة وراحة الصغار.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد، استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن أطفال حساسية الصدر هم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد، ويجب على الأمهات هنا الاهتمام بإعطاء هؤلاء الأطفال مثل الانفلونزا الموسمية كل عام، لأنها تقلل فرص الإصابة بالبرد والإنفلونزا وتخفف الأعراض فى حالة الإصابة.

نصائح تحمى الصغار مرضى حساسية الصدر فى الصيف

وأضاف عبد الحميد، أنه لحماية الصغار مرضى حساسية الصدر من شدة الأعراض فى الصيف يجب اتباع النصائح التالية، منها:-

تجنب التعرض للتراب، الدخان، والعطور النفاذة.

ارتداء ملابس مناسبة للجو وتجنب فرق الحرارة المفاجئ.

شرب المياة الوفيرة طوال اليوم.

استخدام البخاخ أو العلاج الوقائي الذي وصفه الطبيب بانتظام.

المتابعة الدورية مع طبيب الصدر حتى لو الطفل لا يشعر بأى أعراض.

ممارسة رياضة خفيفة بانتظام لتحسين التنفس، لكن بعيدا عن الجو الملوث.

الحفاظ على وزن صحي حتى لا تحدث ضغط زيادة على الرئة.

وتابع: أما أطفال حساسية الجيوب الأنفية، فنزلات والإنفلونزا، تزيد الالتهابات والاحتقان، ما يجعل التنفس أصعب، وبالتالى المصل ضروري لتقليل فرص الإصابة ويخفف المضاعفات.

نصائح تحمى مرضى الجيوب الأنفية فى الصيف

وأوضح استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن هناك بعض النصائح التى تخفف من أعراض حساسية الجيوب الأنفية، منها:-

تهوية البيت يوميا بعيدا عن تيارات الهواء المباشرة.

غسيل الأنف بمحلول ملحي خاصة بعد الخروج.

تجنب الأتربة والدخان والروائح النفاذة.

استخدام العلاج أو البخاخ الأنفي الموصوف من الطبيب بانتظام.

شرب سوائل دافئة كثيرا لترطيب مجرى التنفس.

تجنب النوم أسفل المروحة أو في مواجهة التكييف مباشرة.

رفع الرأس قليلا أثناء النوم لتقليل الاحتقان.

نصائح تحمى الصغار مرضى الحساسية فى الصيف

نصائح يجب اتباعها مع الطفل فى الطقس الحار

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها مع الصغار فى الطقس الحار لتخفيف شعورهم بالحر، منها:

شرب المياه مش كل ساعتين على الأقل، حتى لو لم يطلب الطفل لأن الجسم يتخلص من الماء بسرعة في الطقس الحار.

تجنب اللعب في الشمس من 12 لـ 4 العصر، وهو وقت الذروة لضربات الشمس والحروق.

إلباس الأطفال ملابس واسعة مصنوعة من القطن، ويفضل ألوان فاتحة

لمساعدة الجسم على التنفس وتبخر العرق بسهولة.

لمساعدة الجسم على التنفس وتبخر العرق بسهولة. إحمام الطفل مرتين يوميا بالماء الفاتر لترطيب الجسم وتقليل التوتر والسخونية.

تقديم أكلات خفيفة للطفل وغنية بالسوائل مثل الخيار والبطيخ والشمام والزبادي لأنها أكلات ترطب الجسم وتخفف شعوره بالحرارة.

تهوية الغرف من حيث فتح الشبابيك وتشغيل المراوح ورش المياه على الأرض.

الباس الطفل كاب أو شمسية عند الخروج نهارا، وتكون الخروقات فى الصباح الباكر أو بعد المغرب.

عدم ترك الأطفال في غرفة مغلقة ليس لها تهوية لأن ذلك يرفع درجة الحرارة داخل الغرفة.

