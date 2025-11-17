الإثنين 17 نوفمبر 2025
صحة ومرأة

أعراض وأسباب حساسية الصدر عند الأطفال فى الشتاء

حساسية الصدر
حساسية الصدر
مع دخول الشتاء، تبدأ شكاوى الأمهات من زيادة الكحة عند أطفالهم، وضيق التنفس، وصفير في الصدر، وإجهاد مستمر.

وغالبا السبب يكون حساسية الصدر التي تنشط في موسم الشتاء بسبب تغير الطقس وانتشار الفيروسات.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن حساسية الصدر هي التهاب مزمن في الشعب الهوائية يجعل صدر الطفل حساس لأي مثيرات مثل البرد، والتراب، والروائح، والالتهابات الفيروسية، فيبدأ يعاني من أعراض متعبة خصوصا في الشتاء.

أسباب زيادة حساسية الصدر في الشتاء

وأضاف عبد الحميد، وتزيد حساسية الصدر في الشتاء، بسبب:

  • الهواء البارد يدخل على الشعب الهوائية فيسبب تهيج وانقباض.
  • زيادة نزلات البرد والفيروسات التى تسبب التهابات على الجهاز التنفسي.
  • الاجتماع في أماكن مغلقة مع قلة التهوية يزيد انتشار الميكروبات.
  • جفاف الجو يسبب جفاف الأغشية الداخلية للصدر.
  • التعرض للدفايات خصوصا الغاز أو الفحم التي تصدر روائح تهيج الصدر.
  • استخدام البخور والمعطرات التي تزيد الحساسية في الشتاء.

أعراض حساسية الصدر عند الأطفال

وتابع: إن الأعراض هي التى تحدد العلاج الذى يحتاجه الطفل، ومن أعراض حساسية الصدر عند الأطفال:-

  • كحة مستمرة خاصة فى الليل أو بعد اللعب.
  • صفير أو “زنة” في الصدر أثناء التنفس.
  • ضيق في النفس أو سرعة في التنفس.
  • كتمة بعد مجهود بسيط.
  • صوت تنفس عالي أو صعوبة في الكلام أثناء النوبة.
  • نوم الطفل يكون غير مستقر بسبب الكحة.
  • لو لاحظتي أن الأعراض تزيد فجأة، يمكن أن تكون نوبة حساسية ويجب تدخل سريع.

 

علاج حساسية الصدر

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد، أن العلاج يختلف حسب شدة الحالة، لكن غالبا يشمل:

  • بخاخات موسعة للشعب الهوائية وقت اللزوم فقط حسب وصف الطبيب.
  • بخاخ كورتيزون وقائي للأطفال الذين يعانوا من نوبات متكررة.
  • جلسات تنفس بالبخار وقت الأزمات.
  • علاج نزلات البرد بسرعة حتى لا تتحول إلى نوبة.
  • متابعة دورية مع طبيب متخصص خاصة لو الأزمات تتكرر أكثر من مرة في الشهر.

نصائح مهمة لتقليل حساسية الصدر في الشتاء

وأضاف عبد الحميد، لتقليل فرص الإصابة بحساسية الصدر، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

  • الباس الطفل طبقات مناسبة الطقس من الملابس بدون.
  • البعد عن أي روائح نفاذة مثل البخور والمعطر ودخان السجائر.
  • تهوية المنزل يوميا حتى لو كان الطقس بارد من 5 إلى 10 دقائق.
  • عدم استخدام الدفايات الغاز داخل الأماكن المغلقة.
  • تجنب التعرض المباشر للهواء البارد.
  • جعل الطفل يغطي فمه عند الخروج.
  • الاهتمام بشرب سوائل دافئة طوال اليوم.
  • الحفاظ على نظام مناعة قوي، حيث النوم الكافي، والأكل الصحي، وتقليل السكريات.
  • غسل اليدين باستمرار لتقليل التعرض للعدوى.
  • تنظيف الأنف بمحلول ملحي لو الطفل عنده انسداد أو مخاط كثير.

أعراض تلزم استشارة طبيب فورا

وتابع، أن هناك أعراض إذا ظهرت على الطفل يجب اصطحابه لأقرب دكتور مختص على الفور، منها:-

  • صعوبة شديدة في التنفس.
  • أن لون الشفايف أو الوجه بدأ يميل للزرقة.
  • إذا كان الطفل لا يستطيع الكلام  أو يأخد نفس كامل.
  • إذا كان البخاخ لا يأتي بأى نتيجة.
  • تكرر الأزمات أكثر من مرة كل أسبوعين.
