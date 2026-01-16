مركز السموم بطب بنها يستقبل 3915 حالة تسمم خلال 2025

18 حجم الخط

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بـ كلية الطب جامعة بنها تقريره السنوي لعام 2025، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب بجامعة بنها، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب والمشرف على قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، والذي كشف عن استقبال 3915 حالة تسمم خلال العام، في إطار دوره في تقديم الرعاية الطبية العاجلة والتعامل مع مختلف حالات التسمم.

وأوضح التقرير أن التسمم الدوائي حسب تقرير طب جامعة بنها جاء في مقدمة الأسباب ب 2030 حالة يليه التسمم بالمواد الكيميائية بواقع 655 حالة ثم المبيدات الحشرية 519 حالة وحالات الغازات السامة 257 حالة بينما سجلت حالات التسمم بالمخدرات 185 حالة وأقراص الغلة 124 حالة والمواد البترولية 106 حالات في حين جاء التسمم الغذائي كأقل الأنواع ب 39 حالة.

وأشار الإحصاء الشهري إلى تسجيل 245 حالة في يناير و213 حالة في فبراير و325 حالة في مارس و299 حالة في إبريل و363 حالة في مايو و377 حالة في يونيو و377 حالة في يوليو و388 حالة في أغسطس وهو أعلى معدل شهري ثم 351 حالة في سبتمبر و379 حالة في أكتوبر و314 حالة في نوفمبر و284 حالة في ديسمبر.

وأكد المركز أن التسمم الدوائي يمثل النسبة الأكبر من إجمالي الحالات مع ارتفاع ملحوظ خلال أشهر الصيف بينما جاءت حالات التسمم الغذائي في ذيل القائمة مقارنة بباقي الأنواع مشددًا على ضرورة توخي الحذر داخل المنازل وإبعاد الأدوية والمواد الخطرة عن متناول الأطفال حفاظًا على سلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.