كيف أعرف إذا كانت الكحة حساسية صدر أم نزلة برد؟ استشاري طب أطفال يجيب

الكحة من الأعراض المزعجة التي تنتشر بين الأطفال دائما خاصة في وقتنا الحالي بسبب انخفاض حرارة الطقس وشدة الرياح ما يضعف مناعة الصغار وبالتالي تنتشر الأمراض المعدية.

والكحة عرض لأسباب عديدة منها حساسية الصدر وايضا نزلات البرد والإنفلونزا وللأسف بسبب تكرارها عند الأطفال يصعب على الأم مغرفة لذا كانت الكحة بسبب حساسية الصدر أم بسبب نزلات البرد والانفلونزا.

أعراض الكحة الناتجة عن حساسية الصدر

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الكحة تكون بسبب حساسية الصدر، إذا كان يتوافر الآتي:

حدوث الكحة مع الضحك والجري واللعب والصعود والنزول والبكاء.

الكحة تزيد ليلًا أو الفجر.

إصابة الطفل بالصفير أو أزيز مع النفس.

الطفل يتحسن على البخاخات أو أدوية الحساسية.

وجود تاريخ حساسية في العائلة “صدر أو جلد أو أنف”.

الكحة تطول لأكثر من 3 أو 4 أسابيع بعد دور بسيط.

تكرار الكحة مع التعرض إلى التراب، أو الدخان، أو عطور نفاذة، أو تغيير الجو.

أسباب الكحة

أعراض الكحة الناتجة عن نزلات البرد والإنفلونزا

وأضاف عبد الحميد، أن الكحة تكون ناتجة عن برد متكرر، في الحالات الآتية:

أن تكون الكحة مصاحبة للرشح، وارتفاع حرارة الجسم، وألم حلق.

تظهر بعد الاختلاط مع شخص مريض أو الذهاب إلى الحضانة.

تتحسن خلال 7 أو 10 أيام.

لا يوجد صفير في الصدر.

لا علاقة لها باللعب أو الضحك أو المجهود.

أعراض إذا ظهرت على الطفل يجب عرضه على طبيب

وتابع، أن الطفل يحتاج إلى طبيب، فى حالة إصابته ببعض الأعراض، منها:

ضيق النفس أو النفس السريع

زرقة حول الفم

الطفل غير قادر على الرضاعة أو الطعام بسبب النفس.

كحة شديدة جدا تصل إلى حد القيء.

حرارة عالية مستمرة.

