احذري، الجرعات الزائدة من الأدوية تهدد صحة طفلك

تلجأ العديد من الأمهات إلى بعض الأدوية عند ظهور بعض الأعراض على الأطفال لحين العرض على الطبيب، وأشهر هذه الأدوية خوافض الحرارة والمسكنات.

وتظن الأمهات أن هذا الأمر طبيعي ولكن للأسف يمكن أن يتحول إلى كارثة، لأن زيادة جرعات بعض الأدوية يهدد صحة الطفل.

نصائح مهمة تحمى الصغار من الجرعات الزائدة من الأدوية

يقدم الدكتور محمود عبد الرحمن العوضى استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، بعض النصائح التى تحمى الصغار من الجرعات الزائدة من الأدوية، منها:-

إبعاد الأدوية عن متناول الأطفال لأن الجرعات الزائده من الخوافض، يمكن أن تؤدي إلي فشل كبدي وكلوي حاد.

عند اعطاء الطفل خوافض يجب أن تكون الباراسيتامول بجرعات محددة من الطبيب المعالج حسب الوزن “ لأن زيادتها تسبب تسمم الباراسيتامول الذى يسبب فشل كبدي حاد”.

عند إعطاء الطفل نوعين من الخوافض يجب أن يكون باراسيتامول مع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل البروفين والدولفين، بجرعات يحددها الطبيب حسب الوزن وبالتبادل وفرق وقت بين الجرعتين من 4 إلى 6 ساعات.

عدم استخدام نوعين من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل البروفين والدولفين، لأنه قد يؤدي إلى حموضة بالدم ومضاعفات بالكلى.

الدولفين لبوس منه تركيز 12.5 و25، مع العلم أن الجرعة السمية toxic dose 7mg kg، ويفضل إعطاؤه للطفل بعد عمر سنه.

يجب الالتزام بجرعات محددة من مضادات الحساسية، لأن الزيادة يمكن أن تؤدي إلي عدم انتظام ضربات القلب.

