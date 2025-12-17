18 حجم الخط

جهاز الاستنشاق من الأدوات التى أصبحت مهمة فى وقتنا الحالى ويجب تواجده فى كل منزل به أطفال لأنه ينقذ الطفل خاصة مرضى حساسية الصدر.

وجهاز الاستنشاق يعد تدخل سريع لتذويب البلغم وتوسيع الشعب الهوائية وتهدئة السعال ما يساعد الطفل على التنفس بشكل طبيعي.

أخطاء شائعة عند استخدام جهاز الاستنشاق

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك أخطاء شائعة عند استخدام جهاز الاستنشاق تضر بصحة الطفل، منها:-

استخدامه مع أي دور برد، فليس كل محو أو رشح يحتاج جهاز الاستنشاق، وأحيانا بخار الماء الدافئ أو السوائل تكون كافية، وللعلم الجلسات كثيرا بدون داعي تعود صدر الطفل عليها.

خلط أدوية معا دون وعى بأنها خكر، حيث أن بعض الأمهات تخلط موسع شعب، ومع كورتيزون، مع محلول ملحي في نفس الجلسة، ما قد يسبب خفقان شديد، ورعشة، وقيء، وتهيج الصدر.

استخدام نفس الجلسة لأكثر من طفل

حتى إذا كانوا إخوات ما يسبب انتشار العدوى لأن البكتيريا والفيروسات تتنقل بسهولة جدا.

حتى إذا كانوا إخوات ما يسبب انتشار العدوى لأن البكتيريا والفيروسات تتنقل بسهولة جدا. تخفيف الدواء بمياه الصنبور العادية، وهذا خطأ لأنه يجب استخدام محلول ملحى معقم فقط، بينما الماء العادي يجعل الطفل يستنشق شوائب وميكروبات.

تشغيل الجهاز والطفل يبكى ما يجعله لا يستنشق الدواء بشكل صحيح، كما أنه قد يسبب ضيق النفس أكثر.

عدم تغيير الفلتر أو صيانة الجهاز، والفلتر المسدود يقلل كفاءة الجلسة

وأحيانا يدخل هواء ملوث للرئة.

وأحيانا يدخل هواء ملوث للرئة. استخدام ماسك كبير أو صغير زيادة

الماسك غير المناسب يقلل وصول الدواء، ما يجعل الجلسة بلا فائدة.

الماسك غير المناسب يقلل وصول الدواء، ما يجعل الجلسة بلا فائدة. جلسات كثيرة في اليوم بدون داعي، يسبب اعتماد على الدواء، وضعف النفس.

أخطاء شائعة عند استخدام جهاز الاستنشاق

علامات تدفعنا إلى توقف الجلسة على الفور

وأضاف عبد الحميد، أن هناك علامات تدفعنا إلى توقف الجلسة على الفور، منها:-

تسارع ضربات القلب

رعشة في اليد

ازرقاق الشفايف

قيء أو دوخة

الطفل أصبح مرهق جدا

الاستخدام الصحيح لجهاز الاستنشاق

وتابع، أن أفضل طريقة لاستخدام جهاز الاستنشاق بشكل صحيح:-

أن تكون الجلسة في مكان هادئ

أن يكون الطفل جالس أو نص جلسة

الالتزام بالجرعة

تنظيف الجهاز بعد كل مرة

غسل فم الطفل أو شرب القليل من الماء بعد الجلسة

متابعة التحسن

حالات يجب فيها استخدام جهاز الاستنشاق

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن جهاز الاستنشاق مهم فى بعض الحالات، منها:-

أزمات الربو

الصفير الشديد

ضيق التنفس

التهابات شعبية معينة

حالات يحددها الطبيب فقط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.