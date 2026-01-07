6 مكملات غذائية مهمة لصحة طفلك، اكتشفيها

18 حجم الخط

المكملات الغذائية ضرورية لصحة الطفل خاصة التى تمد الجسم ببعض العناصر التى تساعد على زيادة نمو الطفل وقوة عظامه وزيادة تركيزه.

وتحرص الأمهات على تقديم المكملات الغذائية المهمة لصحة الطفل ولكن نحن إشراف طبى لضمان أفضل النتائج بدون أى مضاعفات خطيرة.

6 مكملات غذائية مهمة لصحة الطفل

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك 6 مكملات غذائية مهمة لصحة ونمو الطفل بشكل صحي، منها:-

6 مكملات غذائية مهمة لصحة الطفل

فيتامين D وهو فيتامين العظام والمناعة، مهم جدا لنمو العظام والأسنان، ويقوى المناعة، وأفضل وقت اه فى الصباح أو الضهر، ويؤخذ بعد الأكل، مع الحذر أن زيادة الجرعة تضر الكل ولا يجوز إعطائه للطفل لفترات طويلة بدون استشارة طبية.

الحديد، وهو مهم لتكوين الدم ومنع الأنيميا،ويساعد على التركيز والنشاط، وأفضل وقت قبل الأكل بساعة أو بعده بساعتين، ويؤخذ مع عصير برتقال، وممنوع مع اللبن أو الكالسيوم، وزيادته تسبب إمساك ومغص.

الكالسيوم، يقوي العظام والأسنان، وهو مهم للنمو السليم، وأفضل وقت اه فى الليل، ويؤخذ بعد الأكل، وممنع تناوله مع الحديد في نفس الوقت.

الزنك، يقوى المناعة، ويساعد على فتح الشهية، وأفضل وقت له بعد الأكل، وزيادته تسبب قيء أو مغص.

أوميجا 3، مهم للمخ والتركيز، ويساعد على تطور الكلام والانتباه، وأفضل وقت له بعد الأكل، والجرعات العالية تسبب لين في البطن.

فيتامين C، يقوي المناعة، ويساعد على امتصاص الحديد، وأفضل وقت له بعد الأكل، وزيادته تسبب مغص أو إسهال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.