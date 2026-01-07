الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

6 مكملات غذائية مهمة لصحة طفلك، اكتشفيها

مكملات غذائية
مكملات غذائية
18 حجم الخط

المكملات الغذائية ضرورية لصحة الطفل خاصة التى تمد الجسم ببعض العناصر التى تساعد على زيادة نمو الطفل وقوة عظامه وزيادة تركيزه.

وتحرص الأمهات على تقديم المكملات الغذائية المهمة لصحة الطفل ولكن نحن إشراف طبى لضمان أفضل النتائج بدون أى مضاعفات خطيرة.

6 مكملات غذائية مهمة لصحة الطفل 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك 6 مكملات غذائية مهمة لصحة ونمو الطفل بشكل صحي، منها:-

6 مكملات غذائية مهمة لصحة الطفل 
6 مكملات غذائية مهمة لصحة الطفل 
  • فيتامين D وهو فيتامين العظام والمناعة، مهم جدا لنمو العظام والأسنان، ويقوى المناعة، وأفضل وقت اه فى الصباح أو الضهر، ويؤخذ بعد الأكل، مع الحذر أن زيادة الجرعة تضر الكل ولا يجوز إعطائه للطفل لفترات طويلة بدون استشارة طبية.
  • الحديد، وهو مهم لتكوين الدم ومنع الأنيميا،ويساعد على التركيز والنشاط، وأفضل وقت قبل الأكل بساعة أو بعده بساعتين، ويؤخذ مع عصير برتقال، وممنوع مع اللبن أو الكالسيوم، وزيادته تسبب إمساك ومغص.
  • الكالسيوم، يقوي العظام والأسنان، وهو مهم للنمو السليم، وأفضل وقت اه فى الليل، ويؤخذ بعد الأكل، وممنع تناوله مع الحديد في نفس الوقت.
  • الزنك، يقوى المناعة، ويساعد على فتح الشهية، وأفضل وقت له بعد الأكل، وزيادته تسبب قيء أو مغص.
  • أوميجا 3، مهم للمخ والتركيز، ويساعد على تطور الكلام والانتباه، وأفضل وقت له بعد الأكل، والجرعات العالية تسبب لين في البطن.
  • فيتامين C، يقوي المناعة، ويساعد على امتصاص الحديد، وأفضل وقت له بعد الأكل، وزيادته تسبب مغص أو إسهال.
txt

أقوى 10 فواكه غنية بفيتامين سي لرفع مناعة طفلك

txt

استشارى: مناعة طفلك فى وجبة الإفطار صباحا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المكملات الغذائية صحة الطفل 6 مكملات غذائية مهمة لصحة الطفل صحة الصحة الدكتور تامر عبد الحميد

مواد متعلقة

استشارى: مناعة طفلك فى وجبة الإفطار صباحا

للأمهات، ابدئي يوم طفلك بعصير فيتامين C في الشتاء لتقوية مناعته

عادات غذائية خاطئة تصيب طفلك بأنيميا فقر الدم وضعف المناعة

3 مشروبات طبيعية تقوى مناعة طفلك وتقلل نزلات البرد

ads

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على توتنهام بثنائية في الشوط الأول

الدوري الانجليزي، تعادل سلبي بين كريستال بالاس وأستون فيلا بالشوط الأول

الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل ضد ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي، فيرونا يتقدم على نابولي بثنائية في الشوط الأول

نابولي يخطف تعادلا مثيرا 2/2 أمام فيرونا في الدوري الإيطالي

ما بين السيجار والكبريت والفواكه تتعدد أنواع قمر الدين، والأغلى بـ 370 جنيهًا

شاب ينهي حياته بالقفز من الطابق الرابع بالهرم

البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي مساء اليوم الأربعاء

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

سعر الـ100 ين ياباني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء 7-1-2026

66.87 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يرد على من يحرمون تهنئة غير المسلمين بأعيادهم (فيديو)

ما حكم صلاة الرغائب في شهر رجب؟ الإفتاء توضح

شق صدر النبي ومواصفات البراق، مشاهد من رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية