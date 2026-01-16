الجمعة 16 يناير 2026
محلية كفر سعد بدمياط تنفذ حملة تفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد التابعة لمحافظة دمياط، حملة تفتيشية موسعة على الأسواق ومحال بيع اللحوم والمنشآت الغذائية، وذلك تحت إشراف وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية، وبمتابعة مباشرة لتعليمات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبإشراف اللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد. 

تأتي هذه الحملة ضمن جهود المحافظة لضمان توفير سلع غذائية آمنة للمواطنين والحفاظ على المعايير الصحية المعتمدة.

ركزت الحملة على المرور الميداني على جميع منافذ بيع اللحوم والدواجن والخضروات والمواد الغذائية المختلفة، للتأكد من سلامة وجودة المنتجات المعروضة واتباع الاشتراطات الصحية. 

كما تم متابعة التراخيص وفحص طرق التخزين والتعامل مع المواد الغذائية لضمان عدم تعرض المواطنين لأي مخاطر صحية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفين وإلزامهم بتصحيح المخالفات، بالتنسيق مع إدارات الصحة والتموين والبيئة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات لضمان الالتزام بالمعايير الصحية.

 وأكد  وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية، أن الحملات ستستمر بشكل دوري لضمان حماية المواطنين وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية.

