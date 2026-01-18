الأحد 18 يناير 2026
محامي "عروس المنوفية": المتهم اعترف باعتداءاته المتكررة والوحشية على الضحية

قال أحمد طلبة، محامي أسرة عروس المنوفية: إن المتهم بقتل زوجته وجنينها بعد أربعة أشهر فقط من الزواج، بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أدلى باعترافات تفصيلية حول ملابسات الجريمة أمام جهات التحقيق.

وأوضح طلبة أن المتهم أقر بتعديه على المجني عليها مرتين في يوم الواقعة، الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث نشبت مشادة بعدما طلب الإفطار، إلا أن الزوجة أخبرته بإجهادها بسبب الحمل، فقام بالاعتداء عليها لمدة دقائق ما أدى إلى فقدانها الوعي، قبل أن تتدخل والدته للمساعدة في نقلها إلى السرير عقب إفاقتها.

وأضاف محامي الأسرة أن الواقعة الثانية حدثت بعد نحو ساعتين، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، إثر مشادة كلامية جديدة، حيث اعترف المتهم بتوجيه عدة لكمات للمجني عليها، ما أدى إلى سقوطها أرضًا وارتطام رأسها بأرضية الشقة ودخولها في حالة إغماء.

وتابع أن المتهم أقر باستمرار الاعتداء عليها عقب سقوطها، مؤكدًا أن هذه الاعترافات تمثل عنصرًا مهمًا في القضية التي تنظرها جهات التحقيق، وسط مطالبات بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

محامي عروس المنوفية: زوجها يواجه تهمتين بناء على تقرير الطب الشرعي

وأجرت فيتو بثا مباشرا مع محامي “كريمة” والمعروفة اعلاميا بـ"عروس المنوفية"، من محيط  محكمة جنايات شبين الكوم اليوم الأحد، بعد تأجيل أولى جلسات محاكمة زوجها المتهم بإنهاء حياتها  وذلك بعد تعذر وصول المتهم إلى المحكمة.   

وقال المحامي: إن زوج الضحية يواجه تهمتي القتل العمد والإجهاض، مؤكدا أنه سيطالب بأقصى عقوبة وهي الإعدام. 

وأشار المحامي إلى أن تقرير الطب الشرعي أثبت إصابة الضحية بنزيف في المخ والرئة وكسر في عظام الصدر نتيجة الضرب المبرح، وأنه لا توجد أداة جريمة لأن المتهم لم يستخدم سوى يده وقدمه. 

