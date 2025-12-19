حصاد نشاط الإسكان خلال أسبوع، تحويل 5 مدن جديدة إلى خضراء "الأبرز" (فيديوجراف)

18 حجم الخط

أعدت وزرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا بالفيدوجراف تتضمن أبرز الفعاليات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 13 /12 /2025 حتى 18 /12 /2025.

وجاء في مستهل التقرير، أنه في يوم 18 /12 /2025، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة (مسكن الطرح السادس) أيام 23 و24 و25 ديسمبر الجاري وذلك بمقر صالة حسن مصطفى المغطاه بمدينة ٦ أكتوبر وفقًا للضوابط.

وأضاف وزير الإسكان أن تلك القطع كان قد تم التقديم عليها خلال الفترة من ١٤ / ٩ / ٢٠٢٥ إلى ١٣ / ١١ / ٢٠٢٥، بـ18 مدينة.

وصرح وزير الإسكان، بأن طرح تلك الأراضى يأتي في ضوء حرص الوزارة على توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

وفي نفس اليوم، وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية، بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة "الأولى"، وذلك في إطار دعم منظومة التمويل العقاري وتقديم تيسيرات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة.

وبموجب البروتوكول، تقوم شركة "الأولى" والمصرف المتحد بسداد القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مقابل إتاحة نظم سداد ميسرة وتقسيط قيمة الوحدات على العملاء، بما يسهم في تيسير إجراءات التملك، وزيادة معدلات البيع، وتنشيط السوق العقاري.

ويأتي ذلك في إطار توجهات الدولة الداعمة للتنمية العمرانية المستدامة، وحرصها على توفير حلول تمويلية مرنة تواكب احتياجات المواطنين، وتعزز من دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص كشركاء رئيسيين في تنفيذ خطط التنمية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقد تم توقيع البروتوكول بحضور المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، ومسئولي المصرف المتحد، وشركة "الأولى"، وبمشاركة ممثلين عن الجانبين.

وفي هذا اليوم، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تشهد توسعًا كبيرًا في مختلف المحافظات، ضمن توجه الدولة المصرية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية بمحطة مياه كفر العلو فى حلوان والالتزام بالمواصفات القياسية لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات المنفذة.

وتنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها من مختلف جهات الوزارة، تفقد المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز لمياه الشرب والصرف الصحى، يرافقه مسئولو الجهاز التنفيذى وجهاز الإشراف على التنفيذ والشركة المنفذة، أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب بكفر العلو بطاقة 400 ألف م3/يوم الجارى تنفيذها بواسطة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" لخدمة (مدينة حلوان – مدينة الموظفين – كفر العلو – عرب راشد -عرب غنيم – شركة أسمنت أسيوط ).

كما التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمسئولي تحالف الشركة الكورية الجنوبية العالمية LG water solutions المُتخصصة في مجال تصنيع الأغشية المستخدمة بمحطات تحلية مياه البحر ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وممثلي الشركة المصرية Rheoserve، لبحث أوجه التعاون، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس محمد معوض، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات(PMU) بالوزارة، واللواء عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى نائبا رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة.

وفي يوم 17/12/2025 أعلن المهندس شريف الشربيني، أنه سيتم يوم الأحد المقبل الموافق 21/12/2025، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الثالث عشر بمدينة بني سويف الجديدة، على أن يتم استكمال التسليم حتى يوم الأربعاء الموافق 31/12/2025 وفقا للمواعيد المقررة.

وأكد وزير الإسكان، حرص الوزارة على تلبية رغبات المواطنين في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، مشددًا على التنظيم الجيد لمنظومة طرح الأراضي وتوفير مختلف سبل الدعم.

كما جاء في هذا اليوم، أنه في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، وقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبار كل من مدن القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة مدنًا خضراء، اعتبارًا من 30 يونيو 2026، على أن يتم تطبيق معايير البناء الأخضر المستدام في جميع المشروعات الجديدة بهذه المدن في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى مدن جديدة صديقة للبيئة ومستدامة، تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين

تم عقد اجتماع تنسيقي بين الوحدة المركزية للمدن المستدامة ومسؤولي الوحدات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة، بحضور الدكتورة هند فروح، رئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة ومدير معهد العمارة بمركز بحوث الإسكان والبناء، والدكتورة دنيا ربيع، مقرر وحدة المدن المستدامة، وأعضاء الوحدة المركزية ومقرري وممثلي الوحدات الفرعية لمدن: القاهرة الجديدة، دمياط الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، برج العرب الجديدة، القرى السياحية، الساحل الشمالي الغربي، النوبارية الجديدة، والسادات، وذلك لمناقشة خطط العمل التنفيذية للتحول الأخضر على أرض الواقع.

وفي يوم 16 /12 /2025، التقي المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ب بثينة بنت علي الجبر النعيمي - وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك وجهود مصر وقطر في إحداث تنمية عمرانية وتوفير السكن الملائم للجميع، وذلك خلال فعاليات المنتدي الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المقام على هامش الدورة الـ42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمنعقد بالدوحة بدولة قطر الشقيقة، بحضور مجموعة من مسئولي وزارتي الإسكان والتنمية الاجتماعية بمصر وقطر.

وفي مستهل اللقاء، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بلقاء بثينة بنت علي الجبر النعيمي، مجددًا الشكر لدولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على استضافة المجلس والمنتدي وحسن التنظيم وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، ومتمنيًا أن تسفر فعاليات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الـ42 والمنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية، عن مجموعة من التوصيات والمخرجات التي تسهم في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة بالدول العربية.

من جانبها، جدَّدت بثينة بنت علي الجبر النعيمي - وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بقطر، الترحيب بالمهندس شريف الشربيني، والوفد المرافق له، متمنيةً للوفد المصري تحقيق نتائج عمل جيدة خلال المشاركة في مجلس وزراء الإسكان العرب في دورته الـ42 والمنتدي العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية، بجانب التأكيد على مواصلة تعزيز أوجه التعاون المشرك بين البدلين الشقيقين.

ثم تناول اللقاء جهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقة في إحداث تنمية عمرانية وتوفير السكن الملائم للجميع، كما استعرض الوزيران التجارب العمرانية والمشروعات المختلفة وفرص التعاون المستقبلي.



وخلال اللقاء، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه قام بجولة ميدانية في كل من مشروع "مشيرب" قلب الدوحة ومنطقة "سوق واقف"، واللذين يُعدان من أبرز النماذج في مجال تطوير المناطق الحضرية ذات الطابع التاريخي والتراثي، معربًا عن تقديره للتجربتين القطريتين في إحياء المناطق ذات القيمة العمرانية والثقافية، لما تميزتا به من دمج بين الحفاظ على الهوية التراثية واستخدام أساليب التنمية المستدامة والمعاصرة.

وأشار وزير الإسكان إلى وجود أوجه تشابه كبيرة بين تلك المشروعات وتجربة مصر في تطوير المناطق التاريخية ذات الأهمية التراثية، مثل مشروع تطوير حدائق تلال الفسطاط ومحيط المتحف القومي للحضارة المصرية، والتي تهدف إلى إعادة توظيف المناطق القديمة بشكل يحقق التوازن بين حماية التراث ودعم النشاط الاقتصادي والسياحي، وهو ما يعكس التوجه المشترك لدى الدولتين في تطوير المدن بروح عصرية تحفظ الذاكرة الحضارية، مرحبًا بالتعاون المثمر بين البلدين الشقيقين.

كما شارك مسئولو وزارة الإسكان برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون الإسكان والمرافق – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، في جلسة فنية بعنوان "من التقارير الوطنية إلى العمل الإقليمي: رصد تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان والخُطة الحضرية الجديدة"، ضمن المنتدى الوزارى العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية والمُقام على هامش الدورة 42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بدولة قطر، وذلك بمشاركة متحدثون من مصر والأردن والمغرب وجامعة الدول العربية.

وقد جاءت هذه الجلسة في إطار التزام الدول العربية بمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة وفقًا لأجندة 2030.

وفي نفس اليوم، شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات الجلسة الفنية "الإسكان الاجتماعي الأخضر: تشييد المنازل وتنمية المهارات وتمويل مستقبل مستدام"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة" المقام على هامش مجلس وزراء الإسكان والتعمير في العاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت الجلسة الفنية حضور كل من أيمن مطلق، مدير عام المؤسسة العامة للإسكان- سوريا، وسورية خليل، مدير الشئون التقنية والعلاقات مع المهنيين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة - المغرب، وأمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج العقارية - البحرين، ومحمد عصفور، الخبير الدولي للبناء الأخضر- الأردن، وأدار الجلسة أحمد رزق، مدير مكتب مصر ببرنامج موئل الأمم المتحدة"الهابيتات".

وجاء في هذا اليوم، أنه في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم، والعمل على إزالة أية معوقات تواجههم، أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن إضافة خدمة تلقى شكاوى واستفسارات المستثمرين عبر تطبيق "واتس آب" كقناة رسمية للتواصل المباشر مع وحدة التعامل والمتابعة مع المستثمرين والمطورين العقاريين بالهيئة، في إطار دعم بيئة الاستثمار وضبط السوق العقارية.

وبناءً على توجيهات المهندس شريف الشربيني، بتعزيز أدوات التواصل الحديثة، تم تخصيص رقم واتساب رسمي (01140554000) للتواصل المباشر مع وحدة التعامل والمتابعة مع المستثمرين، لتلقي الشكاوى والاستفسارات، بما يسهم في سرعة التفاعل، ودقة نقل المعلومات، وتعزيز الشفافية وضبط السوق العقارية.

وفي يوم 15/12/2025، التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المنعقدة بدولة قطر، لبحث سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك بين مصر وسلطنة عُمان في إنشاء وتنمية المدن الجديدة المستدامة، وذلك بحضور عدد من مسئولي الجانبين.

وفي مستهل اللقاء، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بلقاء الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، مؤكدًا على عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان الشقيقة، وكذا الروابط التاريخية بين البلدين، وهو ما يتم التأكيد عليه بشكل دائم من القيادة السياسية في البلدين.

وتناول اللقاء فرص التعاون في مجال إنشاء وتنمية المدن الجديدة المستدامة، حيث أعرب الجانب العُماني عن اهتمامه بالاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، وتعزيز الشراكات والاستفادة من خبرات شركات المقاولات المصرية.

ومن جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني استعداد الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، لمشاركة خبراتها ونقل تجاربها الناجحة في مجالات التنمية العمرانية بوجه عام، وإنشاء وتنمية المدن الجديدة بوجه خاص، مع الأشقاء في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن تجربة المدن الجديدة في مصر، ولا سيما مدن الجيل الرابع، تُعد من التجارب الرائدة على المستوى العالمي.

كما اصطَّحب المهندس شريف الشربيني، نظيره العماني إلى الجناح المصري في المعرض المصاحب للمنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة وقام باستعراض المشروعات الرائدة التي تنفذها وزارة الاسكان بمصر مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومشروعات تطوير حدائق تلال الفسطاط والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وفي ختام اللقاء أبدى الوزير خلفان بن سعيد الشعيلي عن إعجابه الشديد بالتطور العمراني الهائل الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، كما أهدى المهندس شريف الشربيني درع تكريم تقديرًا لدوره في القطاع العقاري.

كما شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة حوارية بعنوان «الإسكان الاجتماعي الأخضر الحضري المستدام في الدول العربية»، وذلك بحضور الأستاذة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من الشخصيات العربية، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2025.

وافتتح المهندس شريف الشربيني الجلسة بعرض التجربة المصرية في مجال الاستدامة، مستعرضًا الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر، ومؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق معايير البناء الأخضر، بما يشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي، في إطار رؤية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأوضح الوزير أنه بحلول نهاية عام 2026 سيكون هناك التزام بتطبيق معايير البناء الأخضر في جميع المشروعات، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وأكد «الشربيني» أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مستمرة في تعزيز السياسات والإجراءات التي تسهم في إنشاء مجتمعات عمرانية أكثر مرونة وشمولًا، من خلال توفير إسكان مستدام وملائم، مشددًا على أهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية، بما يدعم التوسع في تطبيق نماذج الإسكان الاجتماعي الأخضر وتسريع وتيرة التحول نحو الاستدامة.

كما ناقشت الجلسة سبل دمج الممارسات الخضراء ضمن السياسات الوطنية وخطط التنفيذ، من خلال تطبيق مبادئ التصميم المستدام، واستخدام مواد بناء موفرة للطاقة، وتوظيف التقنيات الحديثة في مشروعات الإسكان واسعة النطاق، إلى جانب استعراض أدوات التمويل الداعمة للاستدامة، مثل التمويل المدمج، والسندات الخضراء، والتمويل الميسّر، وأهمية بناء القدرات وتطوير مهارات العاملين بقطاع البناء.

وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على أهمية الإسكان الاجتماعي الأخضر في دعم الأهداف المناخية وتحسين جودة الحياة في الدول العربية، واستعراض دور أدوات التمويل المبتكرة في تعزيز استدامة برامج الإسكان وتوفير موارد إضافية، مع مراعاة الحفاظ على قدرة الفئات المستهدفة على تحمّل التكلفة.

وأعلن المهندس شريف الشربيني - وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تيسيرات جديدة في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن التابع للوزارة مع العمل بتلك التيسيرات حتى 28/2/2026.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى تلك التيسيرات تأتى للتخفيف عن كاهل المواطنين ودفع عجلة التنمية والاستقرار الاجتماعي للمواطنين المستفيدين من الوحدات، بجانب العمل على تسريع وتيرة تحصيل مستحقات الدولة وهو ما يعكس التوجه نحو إيجاد حلول مرنة وفعَّالة تحقق العدالة الاجتماعية.

وفي يوم 14 /12/ 2025، شارك المهندس شريف الشربيني - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فـي فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة تحت شعار " "استدامة عمرانية.. لمستقبل الأجيال" والمنعقد بمدينة الدوحة باستضافة كريمة من - دولة قطر والمقام على هامش الدورة (42) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير خلال الفترة 14-16 ديسمبر 2025، يرافقه وفد من الوزارة ضم المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمــرافق، المهندسة إلهام السرجاني -مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية وإدارة المشاريع والبرامج الوزارية.

بدأت الفعاليات بمراسم افتتاح المنتدى بحضور لفيف من وزراء الإسكان العرب وكبار مسئولي الإسكان في الدول العربية والمختصين والأكاديميين، وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات ترحيبية ل بثينة بنت علي الجبر النعيمي - وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة - دولة قطر، وكلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتم عرض فيلم وثائقي حول التطور العمراني في دولة قطر.

وقد شهد المعرض المصاحب للمنتدى حضورًا مكثفًا حيث ضم عدد من أجنحة الدول العربية التى استعرضت أهم مشروعات الإسكان والعمران وجناح برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكذا شركات التطوير العقاري، وقد كان للجناح المصري تواجد فعال حيث ضم أهم مشروعات الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها بالإضافة الى الأفلام الوثائقية حول مشروعات الوزارة الكبرى.

وفي اليوم ذاته، شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فـي فعاليات الدورة الـ42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنعقد بمدينة الدوحة باستضافة كريمة من - دولة قطر، يرافقه وفد من الوزارة ضم المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمــرافق، المهندسة إلهام السرجاني -مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية وإدارة المشاريع والبرامج الوزارية.

وبدأت الفعاليات بمراسم الافتتاح بحضور لفيف من وزراء الإسكان العرب وكبار مسئولي الإسكان في الدول العربية والمختصين والأكاديميين، وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات ترحيبية ل بثينة بنت علي الجبر النعيمي - وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة - دولة قطر، وكلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وقد القي المهندس شريف الشربيني كلمة افتتاحية تضمنت توجيه الشكر لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا على استضافة المجلس والمنتدي وحسن التنظيم وكرم الضيافة، وأشاد بجهود المجلس في إرساء المفاهيم والآليات للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية ودفع التعاون وتبادل الخبرات وصياغة رؤى أكثر شمولًا لمستقبل الإسكان في منطقتنا العربية.

وخلال الفعاليات تم منح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكريما تقديرا لجهوده في دعم القطاع العقاري.

وفي اليوم نفسه، جاء أنه تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المتابعة والمرور الدوري على الإدارات العقارية بأجهزة المدن الجديدة، قام الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية بزيارة تفقدية لجهاز مدينة دمياط الجديدة، رافقه خلالها عددا من المسئولين بالقطاع لمتابعة ملفات العمل.

وفي يوم 13 /12/ 2025، جاء في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتعزيز مفاهيم الاستدامة وجودة الحياة في المدن الجديدة، توفير حزمة من الحوافز العمرانية للتوجه نحو البناء الأخضر المستدام بالمدن الجديدة، عقدت الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا موسعًا لإطلاق استراتيجية Active Mobility (التنقّل النشط) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) ومعهد سياسات النقل والتنمية (ITDP)، وذلك دعمًا لجهود الدولة في تعزيز أنماط تنقل صحية وآمنة وصديقة للبيئة تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وحضر الاجتماع الدكتورة هند فروح، رئيس الوحدة ومدير معهد العمارة بمركز بحوث الإسكان والبناء، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات والمدير التنفيذي للوحدة، والدكتورة دنيا ربيع، مدير عام برئاسة الهيئة ومقرر الوحدة المركزية للمدن المستدامة، إلى جانب ممثلي الوحدات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة.

وفي الختام، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي بمحطات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة احتياجات الطلمبات لشركات المياه والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي قطاع المرافق والشركة القابضة وشركة مياه الشرب بالقاهرة، وممثلي وحدة إدارة المشروعات PMU.

