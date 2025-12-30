من "شطا" إلى "اللسان"، محافظ دمياط يستعرض حزمة مشروعات خضراء وذكية لمواجهة التغيرات المناخية (صور)

18 حجم الخط

انطلقت أمس في محافظة دمياط فعاليات أسبوع التنمية المستدامة 2025 – 2026 بالتزامن مع تتويج المحافظة بلقب عاصمة الابتكار الأخضر لعام 2025 بحضور الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط والمهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ وعدد من قيادات المحافظة والشخصيات الأكاديمية والحكومية والدولية إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المصرفية ومشروعات التكيف مع تغيرات المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل



من "شطا" إلى "اللسان".. مشروعات صديقة للبيئة

أكد المحافظ أن أسبوع الاستدامة ليس مجرد حدث تقليدي بل هو رسالة وطنية تعكس التزام دمياط بتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة متواكبًا مع رؤية مصر 2030 وأضاف أن دمياط تمتلك مقومات فريدة لتبني نموذج الاقتصاد الأخضر بدءًا من صناعة الأثاث العريقة وصولًا إلى قطاعات الأسمدة والثروة البحرية والزراعية.



وأشار المحافظ إلى أن الاستراتيجية الشاملة للاستدامة تتضمن كفاءة استخدام المياه والطاقة وتعزيز البنية التحتية الخضراء واستخدام الطاقة النظيفة في وسائل النقل والمواصلات ومن أبرز المشروعات الجاري تنفيذها تطوير مدخل شطا من خلال تحويل المدخل إلى حديقة صديقة للبيئة تعتمد على موارد منخفضة التكلفة وزراعة مساحات خضراء واستخدام الطاقة الشمسية مع التركيز على جذب الاستثمارات وتمويلها بموجب شهادات الاستدامة الدولية وتطوير ممشى اللسان برأس البر ليصبح مشروعًا صديقا للبيئة يستخدم المخلفات الزراعية وينفذ مسارات دراجات آمنة ويعتمد على الطاقة الشمسية وترشيد المياه كما يخلق فراغات حيوية للمشاركة المجتمعية والاستثمار.



كما يشمل التطوير إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وكورنيش النيل كمبنى إداري أخضر ذكي يضم منظومة التحول الرقمي ومعالجة المستندات الذكية ومحطة طاقة شمسية ونظام تبريد عالي الكفاءة مع مساحات خضراء تحيط بالمبنى بالإضافة إلى تطوير كورنيش البحر برأس البر مع تنفيذ إضاءة صديقة للأسماك ومسارات للدراجات الهوائية وشواحن سيارات كهربائية وإدارة ذكية للنفايات باستخدام مواد صديقة للبيئة

فعاليات أسبوع التنمية المستدامة بمحافظة دمياط



شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني

شدد المحافظ على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتبادل الخبرات وبناء القدرات ودعم الابتكار في مجالات الاستدامة والتخطيط البيئي والاقتصادي مؤكدًا أن الفعاليات تمثل رسالة واضحة بأن دمياط لا تدار برد الفعل بل بخطة واضحة تضع الاستدامة والاقتصاد الأخضر والسياحة الذكية في قلب المشهد التنموي.



وأوضحت المهندسة شيماء الصديق أن المحافظة تسعى إلى إعلان مدينة "رأس البر" أول مدينة خالية من الكربون في دلتا مصر ضمن استراتيجية شاملة تشمل كفاءة إدارة الموارد والبنية التحتية الخضراء والنقل المستدام وتحويل المواقع الحيوية إلى نماذج للسياحة المستدامة غير الموسمية.



دعم الشباب وتوسيع الرقعة الخضراء

تضمنت فعاليات الأسبوع عروض شركات الطاقة والبنوك لإنشاء محطات طاقة شمسية بالمحافظة وتنظيم ملتقى توظيف متخصص للمهندسين الباحثين عن فرص عمل خارج دمياط بهدف تسهيل عودتهم وتوفير فرص عمل مستدامة داخل المحافظة وأكد المحافظ أن الاستدامة هي عمل تشاركي يجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني موجها تقديره لجميع الشركاء ومتطلعًا إلى صدور توصيات عملية تعزز مكانة دمياط كنموذج رائد للاقتصاد الأخضر في مصر والمنطقة

وفي ختام الفعاليات كرم المحافظ المشاركين تقديرا لجهودهم ودورهم الفعال في إنجاح المبادرة.

