حملة رقابية مكثفة بكفر البطيخ لإحكام السيطرة على الأسواق وحماية صحة المواطنين

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ حملة رقابية موسعة استهدفت الأسواق العامة ومحال بيع اللحوم ومستودعات تداول وتخزين السلع الغذائية. وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، وفرض الانضباط حفاظا على الصحة العامة.



متابعة دقيقة للسلع الغذائية والاشتراطات الصحية



وجاءت الحملة برئاسة الأستاذ محمد مكرم الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، حيث جرى المرور على عدد من المحال والمنشآت الغذائية لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، والتأكد من سلامة وجودة السلع المعروضة، وصلاحيتها للاستهلاك الادمي، إلى جانب متابعة الإعلان عن الأسعار والتزام التجار بالضوابط المنظمة للأسواق.

تنسيق بين الجهات المعنية لتشديد الرقابة

ونفذت الحملة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الطب البيطري، والإدارة الصحية، وإدارة التموين، وذلك في إطار خطة متكاملة لتشديد الرقابة على منظومة تداول الغذاء، وبالمتابعة المستمرة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.



اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات

وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة، في إطار تطبيق مبدأ سيادة القانون، وتحقيق الانضباط داخل الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين.



وأكدت الوحدة المحلية استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ، وعدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين أو الإخلال باستقرار الأسواق.

