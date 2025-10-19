الأحد 19 أكتوبر 2025
الانتهاء من رصف الطريق الدائري بكفر سعد ضمن مبادرة حياة كريمة

تطوير شامل لرفع كفاءة
تطوير شامل لرفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات بدمياط

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري الانتهاء من أعمال الرصف بالأسفلت بالطريق الدائري بمركز كفر سعد، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.

 

طريق حيوي يخدم قرى المركز

من جانبه، أوضح المهندس طاهر صلاح مدير فرع الهيئة، أن المشروع يأتي ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بقرى مركز كفر سعد، وذلك وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة.

وأشار إلى أن الطريق الدائري يعد من المحاور الحيوية، حيث يمر بعدد من القرى تشمل التوفيقية، السعدية البحرية، العباسية، الإبراهيمية القبلية، وحي العروبة بمدينة كفر سعد، بإجمالي طول يبلغ 18 كيلومترًا، مما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وخدمة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة.

