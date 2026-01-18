الأحد 18 يناير 2026
عصام كامل

طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية: امتحان الجبر والإحصاء صعب (فيديو وصور)

خروج طالبات الشهادة
خروج طالبات الشهادة الاعدادية بالدقهلية، فيتو
أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “الجبر والإحصاء صعب... آراء طلاب الشهادة الإعدادية في المنصورة” بمحافظة الدقهلية.

وتباينت آراء الطلاب والطالبات مؤكدين أن الدالة أصعب سؤال في الامتحان، وقال بعض الطلاب: إن الاسئلة صعبة وليست مباشرة. 

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية اليوم امتحان الجبر والإحصاء في ساعتين من 9 صباحا حيث الساعة الحادية عشر، وفقا لما أعلنت عنه مديرية تعليم الدقهلية.

طلاب الإعدادية بالدقهلية يؤدون امتحان الجبر والإحصاء 

وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 130 ألف طالب وطالبة موزعين على 599 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، كما بلغ عدد لجان الإعدادية المهنية 17 لجنة بإجمالي 2387 طالبا وطالبة.

وتواصل قيادات تعليم الدقهلية جهودها في المتابعة الميدانية على مدار أيام الامتحانات لتحقيق أعلى درجات الانضباط والالتزام داخل اللجان مع توفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية وسط متابعة ميدانية مكثفة لقيادات التعليم تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية. 

وتم متابعة انتظام اللجان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة.

‏وقد تشكلت غرفة عمليات المديرية لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ من كل من بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية رئيسًا، الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام عضوًا، ‏نيازي عبد الرحمن مدير الشئون القانونية بالمديرية عضوًا ، جمال هلال مدير إدارة المتابعة بالمديرية عضوًا ، مصطفي البليهي مدير التعليم الإعدادي بالمديرية عضوًا، الدكتور وليد شعيب مدير إدارة التربية الخاصة عضوًا، حازم السيد التطوير التكنولوجي عضوًا، عبد الفتاح عبد الرافع مدير إدارة الأزمات عضوًا، أيمن بهيج مسئول أمن المديرية عضوًا، مصطفى محمود عضو إدارة الإحصاء عضوًا، وموجه عام المادة وفقًا لجدول الامتحانات عضوًا. 

وكان المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أصدر تعليمات تهدف إلى تنظيم العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية، خلال الاجتماع مع رؤساء لجان.

 وجاء ذلك  في ضوء تكليفات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

المزيد

