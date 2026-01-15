الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث بالمنيا (صور)

افتتاح معرض اوكازيون
افتتاح معرض اوكازيون دمياط للأثاث بالمنيا
18 حجم الخط

افتتح، اليوم، بمحافظة المنيا معرض أوكازيون دمياط للأثاث بحضور رسمي وجماهيري واسع برعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط واللواء عماد كدواني محافظ المنيا وبمشاركة قيادات الغرف التجارية بمحافظتي دمياط والمنيا.

وشهد الافتتاح حضور محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، وأحمد راضي رئيس الغرفة التجارية بالمنيا، وأيمن يوسف رخا نائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إلى جانب قيادات تنفيذية وتجارية وعدد كبير من المواطنين الذين حرصوا على التواجد منذ لحظة الافتتاح.

موقع المعرض ومدة الفعالية

يقام المعرض في ساحة المحافظة بشارع كورنيش النيل بمحافظة المنيا ويستمر حتى 7 فبراير ضمن جهود دعم الصناعة الوطنية وتوفير الأثاث الدمياطي الأصيل بأسعار تنافسية تصل إلى 30% خصم لتلبية احتياجات جميع الأسر


إقبال جماهيري كبير وجودة متميزة

شهد المعرض منذ افتتاحه إقبالا كثيفا من المواطنين من مختلف أنحاء المحافظة، حيث اطلع الزوار على الأجنحة المتنوعة التي تعرض أحدث تشكيلات الأثاث الدمياطي.

وتميزت المعروضات بالتصميمات الراقية والتشطيبات الدقيقة واختيار المواد عالية الجودة ما دفع الزوار إلى الإشادة بالذوق الفني والاهتمام بالتفاصيل، مؤكدين أن المعرض فرصة حقيقية لاقتناء أثاث أصيل يجمع بين الجودة والفخامة والأسعار المناسبة.

افتتاح معرض اوكازيون دمياط للاثاث بالمنيا 
افتتاح معرض اوكازيون دمياط للأثاث بالمنيا 

تنوع المنتجات بين الأناقة والعملية

يشمل المعرض مجموعة واسعة من المنتجات مثل غرف النوم وغرف المعيشة والصالونات والإكسسوارات المنزلية جميعها مصممة بعناية فائقة لتوفر الراحة والفخامة في آن واحد وهو ما أعطى الزوار فرصة استكشاف تصميمات تجمع بين الأناقة والجودة والعملية.


محافظ المنيا دعم المنتج المحلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن المعرض يمثل فرصة حقيقية لدعم المنتج المحلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة الشباب والمقبلين على الزواج مشيرا إلى أن المعرض يعكس حرص المحافظة على تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة ويعزز ثقافة الاعتماد على المنتج الوطني.

افتتاح معرض اوكازيون دمياط للاثاث بالمنيا 
افتتاح معرض اوكازيون دمياط للأثاث بالمنيا 

رئيس غرفة دمياط نموذج للتكامل بين المحافظات

وأشار محمد فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط إلى أن المعرض يمثل نموذجًا حيًا للتعاون بين الغرف التجارية بالمحافظتين ودعم الصناعة الوطنية وتنشيط حركة التجارة الداخلية مؤكدا التزام الغرفة بمواصلة تنظيم مثل هذه المعارض في مختلف المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين

رئيس غرفة المنيا فرصة حقيقية لاقتناء أثاث دمياطي بأسعار مناسبة

قال  أحمد راضي رئيس الغرفة التجارية بالمنيا إن المعرض يعد فرصة مميزة للتعرف على أفضل منتجات الأثاث الدمياطي ذات الجودة العالية والتصميمات الراقية مشيرا إلى أن الخصومات التي تصل إلى 30% تمنح المواطنين فرصة حقيقية لاقتناء أثاث راق بأسعار مناسبة

نائب رئيس غرفة دمياط منصة متميزة لدعم الصناعة الوطنية

أكد أيمن رخا نائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط أن المعرض منصة متميزة لعرض أجود المنتجات الدمياطية ويعكس التعاون المثمر بين الغرف التجارية والمحافظات مشيرا إلى الإقبال الكبير من المواطنين منذ لحظة الافتتاح والذي يؤكد نجاح المعرض في خدمة الصناعة المحلية

رسالة المعرض وأهميته للمواطنين

يعد معرض أوكازيون دمياط للأثاث فرصة استثنائية لاكتشاف التصميم الدمياطي الأصيل وجودته العالية والاستفادة من الخصومات المميزة في ظل دعم الدولة والمحافظتين للمنتج المحلي وتعزيز التكامل بين الغرف التجارية لخدمة الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات الأسر المصرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الغرفة التجارية بالمنيا الغرفة التجارية بدمياط اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بدمياط مجلس إدارة الغرفة التجارية معرض أوكازيون دمياط شارع كورنيش النيل دمياط للاثاث دمياط

مواد متعلقة

نائب محافظ دمياط تتابع الاستعدادات لمبادرة أنا متعلم مدى الحياة بالتعاون مع اليونسكو

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

سوزي الجنيدي تحاور مساعد وزير الخارجية للمناخ والبيئة والتنمية المستدامة.. السفير وائل أبو المجد: مصر تعاني من ارتفاع منسوب البحر.. والزراعة أبرز القطاعات المتأثرة بالتغير المناخي

الاستعلامات في رصد تحليلي: مئات الملايين تابعوا افتتاح المتحف في أوسع تغطية لحدث ثقافي

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار.. خفض سعر الفائدة الأمريكية.. إصدار طوابع بريد وعملات تذكارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.. ومد فترة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الدولار والفراخ.. تأجيل معرض نبيو للمجوهرات لهذا السبب..البورصة تربح 12 مليار جنيه.. طفرة في تحويلات المصريين بالخارج خلال 8 شهور

أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر.. تراجع كبير في سعر الذهب واستقرار الدولار.. والبورصة تواصل نزيف الخسائر

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

ads

الأكثر قراءة

الأهلي يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 بعد مرور 75 دقيقة (صور)

الأهلي يودع البطولة رسميا، ترتيب المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر

محافظ مطروح يشهد تحرير وتسليم 37 عقدًا لأراضي السكن البديل بشمس الحكمة

تفاعل كبير مع جولة اليوتيوبر العالمي "سبيد" في مصر (فيديو)

مصدر أمني ينفي ادعاءات زوجة نزيل بمراكز الإصلاح والتأهيل بالتعدي عليه داخل محبسه

تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون في كأس عاصمة مصر

طلائع الجيش يفوز على الأهلي 2-1 في ريمونتادا مثيرة بكأس عاصمة مصر

ما هي الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 15-1-2026 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رجب

ثوابه عظيم، "البحوث الإسلامية" يوضح جزاء الثبات على الحق (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية