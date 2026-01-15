افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث بالمنيا (صور)

18 حجم الخط

افتتح، اليوم، بمحافظة المنيا معرض أوكازيون دمياط للأثاث بحضور رسمي وجماهيري واسع برعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط واللواء عماد كدواني محافظ المنيا وبمشاركة قيادات الغرف التجارية بمحافظتي دمياط والمنيا.

وشهد الافتتاح حضور محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، وأحمد راضي رئيس الغرفة التجارية بالمنيا، وأيمن يوسف رخا نائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إلى جانب قيادات تنفيذية وتجارية وعدد كبير من المواطنين الذين حرصوا على التواجد منذ لحظة الافتتاح.

موقع المعرض ومدة الفعالية

يقام المعرض في ساحة المحافظة بشارع كورنيش النيل بمحافظة المنيا ويستمر حتى 7 فبراير ضمن جهود دعم الصناعة الوطنية وتوفير الأثاث الدمياطي الأصيل بأسعار تنافسية تصل إلى 30% خصم لتلبية احتياجات جميع الأسر



إقبال جماهيري كبير وجودة متميزة

شهد المعرض منذ افتتاحه إقبالا كثيفا من المواطنين من مختلف أنحاء المحافظة، حيث اطلع الزوار على الأجنحة المتنوعة التي تعرض أحدث تشكيلات الأثاث الدمياطي.

وتميزت المعروضات بالتصميمات الراقية والتشطيبات الدقيقة واختيار المواد عالية الجودة ما دفع الزوار إلى الإشادة بالذوق الفني والاهتمام بالتفاصيل، مؤكدين أن المعرض فرصة حقيقية لاقتناء أثاث أصيل يجمع بين الجودة والفخامة والأسعار المناسبة.

افتتاح معرض اوكازيون دمياط للأثاث بالمنيا

تنوع المنتجات بين الأناقة والعملية

يشمل المعرض مجموعة واسعة من المنتجات مثل غرف النوم وغرف المعيشة والصالونات والإكسسوارات المنزلية جميعها مصممة بعناية فائقة لتوفر الراحة والفخامة في آن واحد وهو ما أعطى الزوار فرصة استكشاف تصميمات تجمع بين الأناقة والجودة والعملية.



محافظ المنيا دعم المنتج المحلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن المعرض يمثل فرصة حقيقية لدعم المنتج المحلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة الشباب والمقبلين على الزواج مشيرا إلى أن المعرض يعكس حرص المحافظة على تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة ويعزز ثقافة الاعتماد على المنتج الوطني.

افتتاح معرض اوكازيون دمياط للأثاث بالمنيا

رئيس غرفة دمياط نموذج للتكامل بين المحافظات

وأشار محمد فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط إلى أن المعرض يمثل نموذجًا حيًا للتعاون بين الغرف التجارية بالمحافظتين ودعم الصناعة الوطنية وتنشيط حركة التجارة الداخلية مؤكدا التزام الغرفة بمواصلة تنظيم مثل هذه المعارض في مختلف المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين

رئيس غرفة المنيا فرصة حقيقية لاقتناء أثاث دمياطي بأسعار مناسبة

قال أحمد راضي رئيس الغرفة التجارية بالمنيا إن المعرض يعد فرصة مميزة للتعرف على أفضل منتجات الأثاث الدمياطي ذات الجودة العالية والتصميمات الراقية مشيرا إلى أن الخصومات التي تصل إلى 30% تمنح المواطنين فرصة حقيقية لاقتناء أثاث راق بأسعار مناسبة

نائب رئيس غرفة دمياط منصة متميزة لدعم الصناعة الوطنية

أكد أيمن رخا نائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط أن المعرض منصة متميزة لعرض أجود المنتجات الدمياطية ويعكس التعاون المثمر بين الغرف التجارية والمحافظات مشيرا إلى الإقبال الكبير من المواطنين منذ لحظة الافتتاح والذي يؤكد نجاح المعرض في خدمة الصناعة المحلية

رسالة المعرض وأهميته للمواطنين

يعد معرض أوكازيون دمياط للأثاث فرصة استثنائية لاكتشاف التصميم الدمياطي الأصيل وجودته العالية والاستفادة من الخصومات المميزة في ظل دعم الدولة والمحافظتين للمنتج المحلي وتعزيز التكامل بين الغرف التجارية لخدمة الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات الأسر المصرية

