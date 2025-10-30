عمرو سعد يكشف عن فيلم جديد يجمعه بشقيقه أحمد

كشف النجم عمرو سعد عن احتمال وجود فيلم جديد يجمعه بشقيقه المطرب أحمد سعد وذلك عقب النجاح الكبير الذي شهدته أغنيتهما “أخويا”.

وقال عمرو سعد في تصريحات لبرنامج “ET” بالعربي: “أحمد عنده فكرة اننا نعمل فيلم سوا، وده احتمال يحصل، فحاليا بيتكتب موضوعين ممكن نعمل منهم حاجة”

وتحدث عمرو عن أعماله القادمة، فقال: “قريبا في رمضان هيكون في الريس mbc”

وتابع: “ في كمان ”المتر" للمخرج حسين المنباوي، وهو عبارة عن 10 حلقات"، مركدًا عن حماسه الشديد لهذا العمل، فقال: “ هيكون كوميدي بس، وده اول تجربة لي في الكوميدي بالاخص انه بعمول بتقنية جديدة وانتاج ضخم.”

وأضاف عمرو سعد: “معايا نجوم كتير منهم محمد انور وانتصار ومحمد لطفي ومها نصار وضيوف شرف من نجوم كبار جدا في السينما والدراما المصري، والمسلسل عن محامي بيتورط في مجموعة من الكوارث”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.