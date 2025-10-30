الخميس 30 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

عمرو سعد يكشف عن فيلم جديد يجمعه بشقيقه أحمد

عمرو سعد وأحمد سعد،
عمرو سعد وأحمد سعد، فيتو

كشف النجم عمرو سعد عن احتمال وجود فيلم جديد يجمعه بشقيقه المطرب أحمد سعد وذلك عقب النجاح الكبير الذي شهدته أغنيتهما “أخويا”.

وقال عمرو سعد في تصريحات لبرنامج “ET” بالعربي: “أحمد عنده فكرة اننا نعمل فيلم سوا، وده احتمال يحصل، فحاليا بيتكتب موضوعين ممكن نعمل منهم حاجة”

وتحدث عمرو عن أعماله القادمة، فقال: “قريبا في رمضان هيكون في الريس mbc”

وتابع: “ في كمان ”المتر" للمخرج حسين المنباوي، وهو عبارة عن 10 حلقات"، مركدًا عن حماسه الشديد لهذا العمل، فقال: “ هيكون كوميدي بس، وده اول تجربة لي في الكوميدي بالاخص انه بعمول بتقنية جديدة وانتاج ضخم.”

وأضاف عمرو سعد: “معايا نجوم كتير منهم محمد انور وانتصار ومحمد لطفي ومها نصار وضيوف شرف من نجوم كبار جدا في السينما والدراما المصري، والمسلسل عن محامي بيتورط في مجموعة من الكوارث”.

الجريدة الرسمية