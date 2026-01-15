أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الذهب والنفط واستقرار الدولار.. البورصة تخسر 8 مليارات جنيه.. ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 13.3 مليار دولار

18 حجم الخط

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار أمام الجنيه، استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال حركه تعاملات اليوم الخميس 15 يناير 2026 وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

47.22جنيه للشراء.

47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر

47.24 جنيه للشراء.

47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

47.24جنيه للشراء.

47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدى أجريكول

47.24 جنيه للشراء.

47.34 جنيه للبيع.

آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، تراجع سعر جرام الذهب، خلال حركة تعاملات اليوم الخميس 15 يناير 2026، بنحو 45 جنيها وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

آخر تطورات أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 7045 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 : بلغ نحو 6165 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5280 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 49300 جنيه في محلات الصاغة.

الرقابة المالية توافق على مزاولة 7 شركات أنشطة التمويل الاستهلاكي

قررت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة لشركة أدفا للتمويل الاستهلاكي، بالترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة في التكنولوجيا المالية.

كما وافقت اللجنة لشركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة عمليات تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بجانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.

ومنحت اللجنة موافقتها لشركتي إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية وكذلك هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ومجموعة اي اف جي القابضة بإضافة شركة VLens المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية بالهيئة تحت رقم (4) لتقديم خدمات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.

خبير اقتصادي: قفزات تاريخية لأسعار الذهب لهذا السبب

سعر جرام الذهب، أكد إسلام أحمد، الخبير الاقتصادي، أن الذهب والفضة يواصلان تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، وعلى رأسها التصعيد الأمريكي الإيراني، مشيرًا إلى أن حالة عدم اليقين السياسي تدفع المستثمرين بقوة نحو الأصول الآمنة.

التوترات الجيوسياسية والتصعيد الأمريكي الإيراني يدفعان الذهب لمستويات تاريخية

وقال أحمد، خلال حواره ببرنامج «أرقام وأسواق» المذاع على قناة أزهري، إن أي تصعيد عسكري مباشر بين الولايات المتحدة وإيران قد يدفع أسعار الذهب إلى نطاق يتراوح بين 5000 و5700 دولار للأوقية، موضحًا أن الذهب تاريخيًا يُعد الملاذ الآمن الأول في أوقات الحروب والأزمات الكبرى، خاصة مع تراجع الثقة في الأسواق التقليدية.

وأضاف أن المخاوف المرتبطة باتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وتأثير ذلك على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، تعزز من توجه البنوك المركزية والمستثمرين الكبار نحو زيادة حيازاتهم من الذهب.

الفضة مرشحة لقفزات غير مسبوقة مدفوعة بالطلب الصناعي والمضاربة

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الفضة لا تقل أهمية عن الذهب في المرحلة الحالية، متوقعًا أن تتجاوز أسعارها 150 دولارًا للأوقية في حال استمرار التوترات، مشيرًا إلى أن الفضة تستفيد من عاملين رئيسيين، هما الطلب الصناعي القوي، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، إلى جانب المضاربات الاستثمارية في أوقات الاضطرابات.

س وج، كل ما تريد معرفته عن التمويلات الميسرة وتأثيرها على الإصلاح الاقتصادي

تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول طبيعة وأهمية التمويلات الميسرة المقدمة لدعم الموازنة العامة للدولة، ودورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وبما يسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد المصري ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك تزامنًا مع الحصول على تمويل بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA.

ما المقصود بالتمويلات الميسرة لدعم الموازنة العامة للدولة؟

في إطار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل INFF التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل الحكومة على الحد من فجوات التمويل وتعزيز جهود تخصيص الموارد، ووضع خارط طريق للتمويل المستدام والمبتكر لحشد الموارد المالية العامة والخاصة على المستويين المحلي والدولي.

وتُعد التمويلات الميسرة لدعم الموازنة، هي إحدى الأدوات التمويلية المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، حيث يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف توفير موارد مالية منخفضة التكلفة لدعم الموازنة العامة، في ضوء أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، وذلك ارتباطًا بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ولتنفيذ مستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة».

كيف تنعكس هذه التمويلات على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة؟

دائمًا ما تكون التمويلات الميسرة لدعم الموازنة مرتبطة بإصلاحات هيكلية واضحة ومحددة بتوقيتات زمنية، لذلك فإن هذه التمويلات تأتي ضمن جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

الرقابة المالية تعدل ضوابط مزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بتعديل الضوابط المنظمة لمزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها، وذلك في إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد، وبما يضمن تحقيق التوازن بين توسع شركات التأمين في الأنشطة الاستثمارية والحفاظ على حقوق المتعاملين في السوق.

إلزام شركات التأمين بتوفير أموال مخصصة كافية

وتمحورت التعديلات الجديدة حول إلزام شركات التأمين بتوفير أموال مخصصة كافية لمقابلة التزاماتها تجاه حملة الوثائق، إلى جانب إرساء أطر محددة للملاءة المالية تتناسب مع حجم المخاطر الاستثمارية، وذلك من خلال تحديد حد أدنى لكل من صافي حقوق الملكية، والفائض من الأموال الحرة.

وزير قطاع الأعمال: إيرادات القابضة المعدنية تتجاوز 28 مليار جنيه خلال 5 أشهر

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية، لمتابعة موقف المشروعات الجارية ومؤشرات الأداء الشهرية على مستوى الشركات التابعة، وبحث خطط التطوير وتعظيم العائد من الأصول وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، حيث حققت الشركات نموًا في إجمالي إيرادات النشاط لتتجاوز 28 مليار جنيه بنسبة زيادة 10% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026 (يوليو - نوفمبر 2025) إلى جانب زيادة الكميات المنتجة بنحو 9% لتبلغ 2.2 مليون طن مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ونتائج برامج التطوير الجارية، وذلك بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.

تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات

أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تواصل العمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز كفاءة استغلالها، بما يحقق الاستدامة المالية والتشغيلية، ويرفع القيمة المضافة للموارد المحلية. وأوضح أن هذه الرؤية تركز على دعم دور الشركات التابعة في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، بما يسهم في تحسين تنافسية الصناعة المصرية.

هيئة الرقابة المالية تكرم البنك التجاري الدولي لتصدره تقييم تقارير الإفصاح

كرّمت الهيئة العامة للرقابة المالية البنك التجاري الدولي-مصر (CIB) لتصدره نتائج التقييم الفني لتقارير الإفصاح عن الاستدامة والمناخ، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية ورفع جودة الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المرتبطة بالمخاطر والآثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD).

ويأتي هذا التكريم تزامنًا مع إصدار البنك التجاري الدولي تقريره الثالث حول البيئة والمجتمع والحوكمة والبيانات والرقمنة (ESGDD)، والذي يعكس التزام البنك المستمر بتطوير ممارسات الإفصاح منذ عام 2015، والاعتماد على أفضل المعايير والأطر المحلية والدولية في تقارير الاستدامة.

وفي هذا السياق، أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، أن الاستدامة أصبحت عنصرًا أساسيًا في استراتيجية البنك ونماذج أعماله وهياكل الحوكمة لديه، مشيرًا إلى أن دمج مبادئ الاستدامة تواكب احتياجات العملاء ودعم انتقالهم نحو نماذج أعمال أكثر استدامة، من خلال حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والمناخية.

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس 15 يناير 2026، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.972 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 43346 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 51891 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 19712 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة.

تيك توك: حذف 3 ملايين محتوى مخالف في مصر خلال الربع الثالث من 2025

كشفت منصة تيك توك عن إصدار تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الثالث من عام 2025، حيث أوضحت المنصة أنها حذفت نحو 17,410,066 مقطع فيديو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك في مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والعراق ولبنان والمغرب خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025 لمخالفتها إرشادات المجتمع.

آليات الإشراف على المحتوى

ويأتي هذا التقرير استكمالًا للتحسينات التي كشفت عنها المنصة في وقت سابق من العام الجاري، على مستوى تقنيات السلامة وآليات الإشراف على المحتوى، حيث سجل الربع الثالث نتائج قياسية غير مسبوقة عالميا، فقد حققت تيك توك أعلى نسبة على الإطلاق في حذف المحتوى المخالف باستخدام التقنيات الآلية، بواقع 91% من المحتوى المحذوف، إلى جانب تسجيل أعلى معدل حذف استباقي بلغ 99.3% للمحتوى الذي تم رصده وحذفه قبل إبلاغ المستخدمين عنه، كما سجلت المنصة أعلى نسبة تاريخية لحذف المحتوى خلال أقل من 24 ساعة، والتي وصلت إلى 94.8%.

22.3 مليون دولار صادرات الأغذية المصرية إلى كوت ديفوار خلال 11 شهرا

افتتح المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الخميس، فعاليات اللقاءات الثنائية (B2B) للبعثة التجارية المصرية إلى كوت ديفوار، والتي تُعقد خلال الفترة من 12 إلى 17 يناير 2026، بمشاركة واسعة من الشركات المصرية ونخبة من المستوردين والموزعين الإيفواريين وشركاء الأعمال من دول غرب أفريقيا.

جاء ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات وزيادة التواجد المصري في الأسواق الأفريقية.

وتُنظم البعثة بالتعاون مع المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية، مكتب التمثيل التجاري المصري في أبيدجان، والسفارة المصرية في كوت ديفوار وسفارة الكوت ديفوار في القاهرة وذلك ضمن منظومة تكامل مؤسسي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وبالتنسيق التنظيمي مع شركة KONZEPT للمعارض والمؤتمرات وشركة DZ Consulting الاستشارية الإيفوارية.

السفير شريف سيف: العلاقات المصرية–الإيفوارية تمثل نموذجًا للتعاون

شهد افتتاح اللقاءات الثنائية كلمة ألقاها السفير شريف سيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوت ديفوار، أشاد خلالها بجودة وتنوع المنتجات المصرية المشاركة في البعثة، مؤكدًا أن ما تعرضه الشركات المصرية يعكس تطور الصناعة الغذائية المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأشار السفير إلى أن العلاقات المصرية–الإيفوارية تمثل نموذجًا للتعاون جنوب–جنوب، لافتًا إلى أن كوت ديفوار تُعد من أهم الاقتصادات الصاعدة في غرب أفريقيا، وأن السوق الإيفواري يتمتع بفرص واعدة أمام المنتجات المصرية، لا سيما في ظل القبول المتزايد للمنتج المصري من حيث الجودة والسعر والمرونة التصديرية.

مشاركة دولية تؤكد البعد التنموي للبعثة

كما شهد الافتتاح كلمة عيسى درام ممثل الجانب الإيفواري وخبير التنمية بالبنك الدولي، الذي أكد خلال كلمته عمق العلاقات بين مصر وكوت ديفوار، وأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في إطار التنمية المتبادلة والتكامل الإقليمي.

وأشاد ممثل الجانب الإيفواري بجودة التنظيم، وبمستوى الشركات المصرية العارضة، وتنوع المنتجات المشاركة، معتبرًا أن مثل هذه اللقاءات تمثل نموذجًا عمليًا لدور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكات الأفريقية–الأفريقية.

أهمية القطاع الغذائي المصري

وأكد د. تميم الضوى – نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومدير إدارة استخبارات السوق بالمجلس، أن افتتاح اللقاءات الثنائية شهد حضورًا دبلوماسيًا وتجاريًا رفيع المستوى، وأن هذه البعثة تمثل ترجمة عملية لتوجهات المجلس ورؤيته الاستراتيجية نحو تعميق النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، وبناء شراكات حقيقية ومستدامة، وليس الاكتفاء بالتبادل التجاري التقليدي.

وأضاف أن هذه البعثة تمثل ترجمة عملية لرؤية المجلس في التحول من التصدير القائم على الفرص العارضة إلى التصدير القائم على المعرفة بالسوق وبناء الشراكات المستدامة.

المشاط: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة من الشركاء الدوليين خلال 2023-2026

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم الموازنة العامة للدولة، بلغت نحو 9.5 مليار دولار للفترة من 2023-2026.

آلية دعم مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة

جاء ذلك عقب إعلان موافقة الاتحاد الأوروبي، على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية دعم مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة، بقيمة مليار يورو.

التمويلات الميسرة من شركاء التنمية

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويلات الميسرة التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية تأتي ضمن جهود الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، كما أنها مرتبطة بإصلاحات هيكلية شاملة اقتصادية واجتماعية وقطاعية وفق إطار زمني واضح، وذلك بهدف الحفاظ على زخم الإصلاح وإطلاق إمكانات الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته، كما أن استمرار الإصلاح هو السبيل الوحيد لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين والبناء على التحسن الاقتصادي الذي شهدناه 2025.

أسعار النفط تهبط بنسبة 4% مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية

عمقت أسعار النفط خسائرها لـ4% خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العنف في حملة القمع ضد الاحتجاجات في إيران يتراجع، مما هدأ من المخاوف حيال شن عمل عسكري ضد طهران واضطراب الإمدادات.

تراجع كبير في أسعار النفط

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4% إلى 63.94 دولار للبرميل. كما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 4% مسجلة 59.56 دولارا للبرميل.

هجوم أمريكي محتمل على إيران

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر ‌من ​1% عند التسوية أمس الأربعاء لكنهما تخليا عن معظم المكاسب بعد تصريحات ترامب ‌التي قلصت المخاوف من هجوم أمريكي محتمل على إيران.

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 13.3 مليار دولار في ديسمبر

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي، إلى 13.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، بما يعادل 634.8 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 1.4 مليار دولار.

وقال البنك المركزي، في بيان، اليوم الخميس، إن ارتفاع نقود الاحتياطي إلى 2.4 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر.

وأوضح أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي ارتفع ليسجل 1.55 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، بينما ارتفعت ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى 875.8 مليار جنيه (18.5 مليار دولار).

احتياطي النقد الأجنبي

واصل صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر تسجيله مستويات قياسية جديدة إلى 51.45 مليار دولار للمرة الأولى بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 1.23 مليار دولار مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كجوك: سياساتنا المالية تعزز «شراكة الثقة» مع القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية ومبادرتنا الضريبية والجمركية تعزز «شراكة الثقة» مع القطاع الخاص لصالح الاقتصاد والناس.

مسار الإصلاح الضريبي المتطور

قال الوزير، في حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات: «معًا.. نتشارك الأفكار والرؤى فى مسار الإصلاح الضريبي المتطور والمحفز للإنتاج والتصدير».

مبادرات تحفيزية إضافية للصناعة والتصدير

أضاف كجوك، أن الانضباط المالي لن يتصف بالاستدامة لو لم يرتكز على اقتصاد قوي ومتنوع ينمو بشكل مستدام، و«شغلنا الشاغل.. إزاي الاقتصاد يتحرك للأمام.. وننتج ونُصدِّر أكثر ونخلق فرص عمل كافية ولائقة»، لافتًا إلى أننا منفتحون على أي مبادرات تحفيزية إضافية للصناعة والتصدير.. واستحقاق الحوافز يرتبط بالنتائج على أرض الواقع.

وزير الاستثمار: الحكومة تسعى لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحسين إدارتها

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية بالجامعة الأمريكية بعنوان «الرؤية الاقتصادية والقيادة الاستراتيجية»، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين منهم سامح حسن ومحمد سمير وأيمن إسماعيل، وأدارت الجلسة النقاشية نهلة جودة.

وقال الوزير إن الدولة تتبنى نهجًا إصلاحيًا يقوم على وضوح السياسات الاقتصادية واستدامتها، موضحًا أن المرحلة الحالية تشهد تناغمًا غير مسبوق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن جذب الاستثمارات يرتكز على وضوح واستقرار السياسات، موضحًا أن السياسة النقدية الحالية تقوم على استهداف التضخم بما يسهم في تعزيز التنافسية وبناء قاعدة إنتاجية قوية.

