الوحدة المحلية بدمياط تبحث مقترح نقل سوق السمك والجمعة

عقد الدكتور سمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، اجتماعا موسعا مع الأستاذ محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، لبحث ومناقشة مقترح نقل سوق السمك وسوق الجمعة إلى أماكن بديلة أكثر ملاءمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وفي إطار حرص المحافظة على إعادة تنظيم الأسواق وتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن.

مناقشة شاملة للجوانب الفنية والتنظيمية

وشهد اللقاء مناقشة تفصيلية لكافة الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بعملية نقل السوقين، حيث تم استعراض الوضع الحالي، وما يترتب عليه من تكدسات مرورية وإشغالات تعوق حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب التأثيرات البيئية والصحية. كما تم بحث عدد من المواقع والبدائل المقترحة، مع دراسة مدى توافقها مع الاشتراطات التخطيطية والهندسية المعتمدة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنظمة للتجار والمترددين على الأسواق.

مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي

وأكد الحضور على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لعملية النقل، بما يحفظ حقوق التجار وأصحاب الأنشطة المختلفة، ويضمن استمرارية حركة البيع والشراء دون الإضرار بمصالحهم، مع توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة في المواقع المقترحة.

التأكيد على التنسيق المؤسسي

وشدد الدكتور سمير عتريس على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط والغرفة التجارية، للوصول إلى رؤية متكاملة تحقق الصالح العام وتستجيب لتطلعات المواطنين، مشيرًا إلى أن أي قرارات سيتم اتخاذها بعد دراسة مستفيضة لكافة الآراء والمقترحات.



خطة متكاملة لتنظيم الأسواق

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة محافظة دمياط الشاملة لتنظيم الأسواق العشوائية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، وبما يعكس الوجه الحضاري لمدينة دمياط.

