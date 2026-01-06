الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الوحدة المحلية بدمياط تبحث مقترح نقل سوق السمك والجمعة

اجتماع رئيس مدينة
اجتماع رئيس مدينة دمياط مع رئيس الغرفة التجارية
18 حجم الخط

عقد الدكتور سمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، اجتماعا موسعا مع الأستاذ محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، لبحث ومناقشة مقترح نقل سوق السمك وسوق الجمعة إلى أماكن بديلة أكثر ملاءمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وفي إطار حرص المحافظة على إعادة تنظيم الأسواق وتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن.

مناقشة شاملة للجوانب الفنية والتنظيمية

وشهد اللقاء مناقشة تفصيلية لكافة الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بعملية نقل السوقين، حيث تم استعراض الوضع الحالي، وما يترتب عليه من تكدسات مرورية وإشغالات تعوق حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب التأثيرات البيئية والصحية. كما تم بحث عدد من المواقع والبدائل المقترحة، مع دراسة مدى توافقها مع الاشتراطات التخطيطية والهندسية المعتمدة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنظمة للتجار والمترددين على الأسواق.

مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي

وأكد الحضور على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لعملية النقل، بما يحفظ حقوق التجار وأصحاب الأنشطة المختلفة، ويضمن استمرارية حركة البيع والشراء دون الإضرار بمصالحهم، مع توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة في المواقع المقترحة.

التأكيد على التنسيق المؤسسي

وشدد الدكتور سمير عتريس على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط والغرفة التجارية، للوصول إلى رؤية متكاملة تحقق الصالح العام وتستجيب لتطلعات المواطنين، مشيرًا إلى أن أي قرارات سيتم اتخاذها بعد دراسة مستفيضة لكافة الآراء والمقترحات.


خطة متكاملة لتنظيم الأسواق

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة محافظة دمياط الشاملة لتنظيم الأسواق العشوائية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، وبما يعكس الوجه الحضاري لمدينة دمياط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التأثيرات البيئية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الغرفة التجارية بدمياط بمحافظة دمياط تحقيق السيولة المرورية حركة البيع والشراء سوق السمك محافظ دمياط محافظة دمياط مدينة دمياط

مواد متعلقة

محافظ دمياط يشيد بأجواء الدعم الجماهيري خلال متابعة فوز مصر على بنين

حملات مكثفة لرفع الإشغالات المخالفة بشوارع دمياط (صور)

الاستعلامات في رصد تحليلي: مئات الملايين تابعوا افتتاح المتحف في أوسع تغطية لحدث ثقافي

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الدولار واستقرار الذهب.. إنستاباي يعلن تأثر الخدمات بسبب انتهاء التوقيت الصيفي.. شعبة الثروة الداجنة تتوقع زيادة أسعار الفراخ في هذا الموعد

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار.. خفض سعر الفائدة الأمريكية.. إصدار طوابع بريد وعملات تذكارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.. ومد فترة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الدولار والفراخ.. تأجيل معرض نبيو للمجوهرات لهذا السبب..البورصة تربح 12 مليار جنيه.. طفرة في تحويلات المصريين بالخارج خلال 8 شهور

أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر.. تراجع كبير في سعر الذهب واستقرار الدولار.. والبورصة تواصل نزيف الخسائر

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

الكلاب الضالة تهاجم قاطني المعمورة، والطب البيطري ينفذ حملات تحصين لـ 1728 كلبا حرا خلال 2025

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

برفقة أسرتها، رانيا يوسف في رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

صندوق النقد: إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر خلال 6 أسابيع

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسيرة عالم أزهري جريء، محطات بارزة في حياة الدكتور موسى شاهين لاشين

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض والتعافي بعد فترة

المزيد
الجريدة الرسمية