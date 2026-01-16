أخصائي تغذية: القهوة تطيل العمر وتؤخر الشيخوخة

18 حجم الخط

القهوة من المنبهات الشهيرة الأكثر شعبية على مستوى العالم، حيث تتميز بمذاق لذيذ يعشقه الشباب والفتيات كثيرا، كما لها تأثير مباشر على تنشيط المخ والجسم.

والقهوة تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وأجمع الأطباء على فوائدها على الصحة خاصة صحة القلب ولكن يجب تناولها بدون إفراط.

القهوة تطيل العمر وتبطئ الشيخوخة

يقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك دراسة أكدت أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام يمكن أن يعيشوا أطول بـ 5 سنين تقريبا مقارنة بالذين لا يتناولون القهوة.

القهوة تطيل العمر

وأضاف سلامة، أن الدراسات قالت إن القهوة قد تجعل الشيخوخة البيولوجية أبطأ، أى التغييرات التي تحدث على مستوى الخلايا أبطأ.

وتابع، أن القهوة فيها مواد مضادة للأكسدة ومواد تقلل الالتهاب في الجسم، وهذه العناصر تساعد على حماية الـ تيلوميرات، وعى موجودة في نهاية الكروموسومات تقل مع التقدم في السن، ولو طولها أطول بخفة يظل الجسم “أصغر” من الناحية البيولوجية.

الكمية المسموح بتناولها من القهوة يوميا

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن الدراسة نصحت بشرب من 3 إلى 4 فناجين قهوة فى اليوم لتأثيرها الإيجابي على الصحة العامة، ولكن إذا زادت الجرعة عن ذلك تصبح القهوة بلا فائدة، أو يصبح تأثيرها أقل على الصحة، لذا يجب الالتزام بتناوله القهوة سوينا باعتدال للاستفادة منها بشكل صحيح، وتجنب مخاطر الإفراط فى تناولها حفاظا على الصحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.