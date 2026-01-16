الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أخصائي تغذية: القهوة تطيل العمر وتؤخر الشيخوخة

القهوة
القهوة
18 حجم الخط

القهوة من المنبهات الشهيرة الأكثر شعبية على مستوى العالم، حيث تتميز بمذاق لذيذ يعشقه الشباب والفتيات كثيرا، كما لها تأثير مباشر على تنشيط المخ والجسم.

والقهوة تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وأجمع الأطباء على فوائدها على الصحة خاصة صحة القلب ولكن يجب تناولها بدون إفراط.

القهوة تطيل العمر وتبطئ الشيخوخة 

يقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك دراسة أكدت أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام يمكن أن يعيشوا أطول بـ 5 سنين تقريبا مقارنة بالذين لا يتناولون القهوة.

القهوة تطيل العمر 
القهوة تطيل العمر 

وأضاف سلامة، أن الدراسات قالت إن القهوة قد تجعل الشيخوخة البيولوجية أبطأ، أى التغييرات التي تحدث على مستوى الخلايا أبطأ.

وتابع، أن القهوة فيها مواد مضادة للأكسدة ومواد تقلل الالتهاب في الجسم، وهذه العناصر تساعد على حماية الـ تيلوميرات، وعى موجودة في نهاية الكروموسومات تقل مع التقدم في السن، ولو طولها أطول بخفة يظل الجسم “أصغر” من الناحية البيولوجية.

الكمية المسموح بتناولها من القهوة يوميا

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن الدراسة نصحت بشرب من 3 إلى 4 فناجين قهوة فى اليوم لتأثيرها الإيجابي على الصحة العامة، ولكن إذا زادت الجرعة عن ذلك تصبح القهوة بلا فائدة، أو يصبح تأثيرها أقل على الصحة، لذا يجب الالتزام بتناوله القهوة سوينا باعتدال للاستفادة منها بشكل صحيح، وتجنب مخاطر الإفراط فى تناولها حفاظا على الصحة.

txt

اعرفى الفرق بين القهوة والنسكافية وأيهما أفضل للصحة

txt

بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القهوة شرب القهوة القهوة تطيل العمر صحة الصحة الدكتور عماد سلامة

مواد متعلقة

للرياضيين، احذر تناول القهوة قبل التمرين حفاظا على الصحة

4 أطعمة ومشروبات شائعة تزعج الجهاز الهضمي عند تناولها مع القهوة

تأثير القهوة على الأدوية المختلفة وما هي الأثار الجانبية لكل نوع؟
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على راسينج في كأس ملك إسبانيا

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الصغرى تصل إلى 2 مئوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

أبرزها ديربي مانشستر، مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

انتخاب الرئيس والوكيلين وتشكيل اللجان النوعية.. ماذا حدث بمجلس النواب في أسبوع؟

تعرف على موعد أول اجتماع للبنك المركزي في 2026

أوامر صندوق النقد.. وعدم التكليف للأطباء

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب، ردده

خدمات

المزيد

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب صباح اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب، ردده

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بالمعاناة من ضغوط نفسية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية