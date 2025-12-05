4 أطعمة ومشروبات شائعة تزعج الجهاز الهضمي عند تناولها مع القهوة

18 حجم الخط

القهوة من أكثر المشروبات التي تتميز بنكهتها الغنية وقدرتها على تعزيز التركيز بفضل محتواها من الكافيين.

وبينما يعتمد عليها الملايين يوميًا، فإنها تعتبر خيارًا صحيًّا عند تناولها باعتدال، لكن ما قد يجهله الكثيرون هو أن هناك أطعمة معينة يفضل تجنب تناولها مع القهوة، لأنها قد تسبب مشكلات هضمية أو تؤثر على امتصاص العناصر الغذائية، وفق ما يؤكده الأطباء.

وفيما يلي أبرز خمسة أطعمة يحذر الأطباء من تناولها مع فنجان القهوة، سواء كان ساخنًا أم باردًا وفقًا لما نشر على Times Now.

1. الحمضيات

قد يبدو الجمع بين الليمون والقهوة أو البرتقال والقهوة فكرة مبتكرة، لكنه في الواقع مزيج غير صحي

فكل من القهوة والحمضيات يتمتع بدرجة عالية من الحموضة، ما قد يزيد من تهيج المعدة، خاصة لدى المصابين بالارتجاع المعدي المريئي (GERD).

وتشمل الأعراض المرتبطة بهذا المزيج:

ارتجاع المريء

الغثيان

حرقة المعدة

عسر الهضم



لذا ينصح الخبراء بتجنب إضافة عصير الليمون إلى القهوة أو تناول الحمضيات معها مباشرة.

2. الأطعمة المقلية

يحذر الأطباء من تناول البطاطس المقلية أو أي أطعمة مقلية إلى جانب القهوة، إذ يجمع هذا المزيج بين الدهون العالية والصوديوم من جهة، وتأثير القهوة المنبه من جهة أخرى، مما قد يساهم في اضطراب شحميات الدم.



كما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. الحليب

رغم أن إضافة الحليب إلى القهوة عادة شائعة، فإن الدراسات تشير إلى أن هذا المزيج قد يؤثر في امتصاص العناصر الغذائية.

فالحليب غني بالكالسيوم، وعند اختلاطه بمركبات القهوة قد يقلل الجسم من الاستفادة منه، ويطرح الفائض في البول.

ويرتبط ذلك بزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى وهشاشة العظام على المدى الطويل.

4. الأطعمة الغنية بالملح

لا تؤثر القهوة عادة على ضغط الدم لدى معظم الأشخاص، لكن تناولها مع أطعمة مرتفعة الصوديوم قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، خصوصًا لدى من لديهم قابلية للإصابة بارتفاع الضغط.

ويوصي الأطباء بألا يتجاوز استهلاك الصوديوم 2300 مليجرام يوميًا.

كيف تجعل من القهوة مشروبًا صحيًا؟

على الرغم من ضرورة تجنب بعض الأطعمة معها، فإن القهوة تبقى مشروب غني بمضادات الأكسدة المفيدة للصحة عند تناولها باعتدال، وينصح الخبراء باتباع هذه الإرشادات:

اختيار القهوة الساخنة بدلًا من الباردة.

تفضيل القهوة المحمصة بدرجة خفيفة.

الحد من استهلاك القهوة إلى أقل من ثلاثة أكواب يوميًا.

شرب القهوة دون إضافة السكر.



باتباع هذه النصائح، يمكن للقهوة أن تبقى جزءًا لذيذًا وصحيًا من الروتين اليومي.

