القهوة هى معشوقة الجماهير التى يعشقها كبار السن والشباب على مستوى العالم فهى مشروب الصباح الرسمى لديهم لأنه ينشط المخ والجسم ويساعد على التركيز.

والبعض لا يفضل تناول القهوة على حالتها ويضيفها لبعض الأكلات أو المشروبات ظنا أنه بذلك يرفع القيمة الغذائية دون الوعى بمدى صحة أو ضرر ذلك.

أكلات ومشروبات ممنوع دمجها مع القهوة

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية: إن هناك أكلات ومشروبات ممنوع دمجها مع القهوة لأنها تؤثر على القيمة الغذائية، منها:-

منتجات الألبان، لأن الكالسيوم قيمته تقل مع القهوة.

الأكلات المقلية، لأنها تزيد الكوليسترول الضار مع الكافيين.

الأكلات المالحة، والصوديوم مع القهوة يرفع الضغط خاصة لدى مرضى الضغط المرتفع.

المشروبات الغازية حيث تزيد الحموضة والانتفاخ.

مشروبات الطاقة، يدخل كافيين مضاعف الجسم مايسبب سرعة ضربات القلب والأرق.

العصائر الحمضية، مثل البرتقال والجريب فروت تسبب تهيج المعدة.

الحليب كامل الدسم، يسبب الشعور بالثق وصعوبة الهضم.

لذا الأفضل الانتظار بعد شرب القهوة والاكتفاء بالماء بعد القهوة أو شاي أعشاب قم تناول الأكلات والمشروبات المفضلة حسب الرغبة.

القهوة

أدوية ممنوع تناولها مع القهوة

وأضاف سلامة، أن هناك أيضا أدوية ممنوعة تناولها مع القهوة، مثل:-

أدوية الربو، لأنها تزيد أعراضه.

علاجات الغدة الدرقية، لأن فعاليتها تقل.

مضادات الاكتئاب وأدوية الأعصاب، والكافيين يجعلها تمكث أكثر في الدم.

مميعات الدم لأنها تزيد خطر النزيف.

أدوية هشاشة العظام، يجب تناولها مع الماء فقط.

الميلاتونين، تأثيره يقل ويحدث اضطراب في النوم.

نصائح لشرب القهوة بذكاء

وتابع، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند تناول القهوة، منها:-

شرب القهوة بعيدا عن الوجبات التى تحتوى على الحديد والكالسيوم.

الانتظار نص ساعة إلى ساعة بعد الأدوية ثم يتم تناول القهوة بعدها.

أفضل وقت لتناول القهوة فى الصباح أو بعد الظهر.

ممنوع شرب القهوة ليلا حتى لا تؤثر على النوم.

400 ملليجرام هو الحد المسموح به من الكافيين يوميا أي من 3 إلى 4 فناجين في اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.