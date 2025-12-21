للرياضيين، احذر تناول القهوة قبل التمرين حفاظا على الصحة

18 حجم الخط

القهوة من المشروبات المنشطة للجسم والمخ لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين، وهى معشوقة الجماهير التىلها شعبية كبيرة على مستوى العالم.

ويحرص الرياضيين على تناول القهوة قبل التمرين وذلك لتحقيق أعلى أداء فى التمرين دون الوعى بمدى خطورة ذلك على صحة القلب.

مخاطر شرب القهوة قبل التمرين

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكثير من الرياضيين يقعوا في فخ الاعتماد المفرط على "مشروبات الطاقة" أو " القهوة " قبل التمرين بدون ادراك لآثارها الجانبية على المدى الطويل، ويسعى الجميع للوصول إلى أقصى أداء ممكن خلال التمرين، وغالبا ما يكون الحل السريع هو تناول مشروب يحتوي على نسب عالية من الكافيين والمنبهات، ورغم أن الشخص قد يشعر بـ " بقوة مؤقتة "، إلا أن الحقيقة العلمية تشير إلى أنه قد يدمر قدرته على التحمل بيديه.

مخاطر القهوة قبل التمرين

وأضاف مسعد، أن لكل إنسان حد أقصى لنبضات القلب، وعند تناول مشروب يرفع النبض ومازال الشخص "قبل التمرين "، فهو يستهلك جزء من جهد القلب دون بذل مجهود حركي فعلي، والنتيجة أنه عند بدء التمرين فعليا، يصل القلب إلى منطقته الحمراء بسرعة كبيرة، ما يسبب الشعور بالإجهاد وضيق التنفس في وقت مبكر جدا مقارنة بما إذا كان النبض هادئ في البداية.

مخاطر الكافيين على القلب

وتابع، أنه كلما زادت ضربات القلب نتيجة المنبهات، قل حجم الضربة، وعندما ينبض القلب بسرعة جنونية بسبب الكافيين، لا تجد حجرات القلب الوقت الكافي للامتلاء بالدم بشكل كامل بين كل نبضة وأخرى، وهذا يعني أن كمية الأكسجين التي تصل للعضلات تكون أقل، مما يضطر العضلات للعمل بجهد مضاعف، فيشعر بالتعب السريع ويقل "المجهود النوعي" فى التمرين.

وأوضح الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، أن تدهور التحمل مع مرور الوقت، والاستمرار في رفع نبض القلب بشكل صناعى يؤدي إلى مشاكل تراكمية، منها تعود الجهاز العصبي، ومع الوقت، يتوقف الجسم عن الاستجابة الطبيعية للمجهود، ويصبح معتمد على المنبهات للوصول للحد الأدنى من النشاط، وإرهاق الغدة الكظرية، واستمرار ضخ الأدرينالين الصناعي يجهد الجسم، مما يؤدي إلى انخفاض معدل التحمل العام في خلال أسابيع أو أشهر، وتأخر الاستشفاء، والنبض العالي قبل التمرين يعني استمرار النبض مرتفع لفترة طويلة بعد التمرين، مما يمنع الجسم من الدخول في حالة "الراحة والاستشفاء" الضرورية لبناء العضلات والتحمل.

