النتائج مذهلة، دراسة حديثة تكشف فائدة شرب القهوة على كهرباء القلب وجمال شعبان يعلق

18 حجم الخط

كشفت دراسة حديثة من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو بالتعاون مع جامعة أديلايد الأسترالية، أن شرب كوب واحد من القهوة المحتوية على الكافيين يوميًّا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة تصل إلى 39 في المئة.

ويعد الرجفان الأذيني أحد أكثر اضطرابات نظم القلب شيوعا، حيث يؤدي إلى تسارع وعدم انتظام ضربات القلب، مما قد يسبب السكتة الدماغية أو فشل القلب في الحالات المتقدمة.

وعلى مدى عقود، ظل الأطباء ينصحون المرضى المصابين بأمراض القلب بتقليل استهلاك الكافيين، خوفًا من أن يفاقم الأعراض، لكن الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة "JAMA" الطبية بتاريخ 9 نوفمبر، تقلب هذه القناعة رأسا على عقب.

تحمي من اضطراب خطير في القلب

ويقول الدكتور جريجوري إم. ماركوس، أستاذ أبحاث الرجفان الأذيني في جامعة جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وأخصائي كهرباء القلب: "القهوة تزيد من النشاط البدني، وهو عامل معروف بتقليله لاحتمال الإصابة بالرجفان الأذيني. كما أن الكافيين يعمل كمدر للبول مما يساهم في خفض ضغط الدم، إضافة إلى احتواء القهوة على مركبات مضادة للالتهاب قد تساعد في حماية القلب".

وتعد الدراسة التي حملت عنوان "هل يؤدي التوقف عن القهوة إلى تجنب الرجفان؟"، أول تجربة سريرية من نوعها تبحث العلاقة بين القهوة والرجفان الأذيني.

وشملت الدراسة 200 مريض من معتادي شرب القهوة يعانون من الرجفان الأذيني المزمن أو الرفرفة الأذينية، وكانوا يستعدون لإجراء تقويم نظم القلب الكهربائي.

وتم تقسيمهم إلى مجموعتين: الأولى تناولت كوبًا واحدًا على الأقل من القهوة أو الإسبريسو يوميًَّا، والثانية امتنعت عن الكافيين تمامًا لمدة ستة أشهر.

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي شربت القهوة سجلت انخفاضا بنسبة 39 في المئة في تكرار نوبات الرجفان الأذيني مقارنة بالمجموعة التي امتنعت عن الكافيين.

كما لاحظ الباحثون أن القهوة قد تقلل أيضا من استهلاك المشروبات غير الصحية الأخرى، ما يعزز الفائدة العامة لصحة القلب.

النتائج مذهلة

وفي تعليق على النتائج، قال الدكتور كريستوفر إكس. وونج من جامعة كاليفورنيا وأديلايد: "كانت النتائج مذهلة. لطالما أوصى الأطباء المرضى المصابين بالرجفان الأذيني بالابتعاد عن القهوة، لكن هذه الدراسة تشير إلى أن القهوة ليست آمنة فحسب، بل قد تكون وقائية بالفعل".

وتأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه معدلات الرجفان الأذيني عالميا، خصوصا مع ارتفاع معدلات السمنة وتقدم السكان في العمر، حيث يقدر أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص قد يصاب به خلال حياته.

ومن جانبه علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الاسبق، على هذه الدراسة وكتب على صفحته بـ"فيس بوك" تحت عنوان “خبر جديد سعيد لعشاق القهوة” وقال: "القهوة ممكن تكون مفيدة لكهرباء القلب حيث تشير دراسة جديدة إلى أن القهوة قد لا تزيد من خطر الإصابة بالذبذبة الأذينية، بل قد تُقلل منه.



وأضاف: "كان البالغون الذين عولجوا من الذبذبة الأذينية والذين تناولوا كوبًا واحدًا على الأقل من القهوة يوميًا لمدة 6 أشهر أقل عرضة بنسبة 39% لتكرار نوبات عدم انتظام ضربات القلب، مقارنةً بمن لم يتناولوا القهوة".



وتابع: "عُرضت نتائج الدراسة، التي استمرت 6 أشهر وشارك فيها 200 شخص، هذا الأسبوع في "الجلسات العلمية"، وهو الملتقى العالمي الأبرز لعلوم وطب القلب والأوعية الدموية. ونُشرت هذه الدراسة اليوم كمخطوطة كاملة في المجلة العلمية المحكمة JAMA".



واختتم: "قد يجد بعض الأشخاص أن الكافيين، بما في ذلك القهوة، يُحفز أعراض الذبذبة الأذينية لديهم أو يُفاقمها. إذا كنت قد خضعت مؤخرًا لعلاج بالذبذبة الأذينية فإن الاستمرار في شرب القهوة قد يكون آمنًا لك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.