اعرفى الفرق بين القهوة والنسكافية وأيهما أفضل للصحة

القهوة والنسكافية
القهوة والنسكافية
القهوة والنسكافية من المشروبات المنبهة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم حيث يعشقها الشباب والفتيات كثيرا لمذاقهم الفريد وقدرتهم على تنشيط المخ وزيادة التركيز.

ولكن يتساءل الكثير من عشاق المنبهات حول أيهما أفضل للصحة القهوة أم النسكافية، وأيهما ذات فاعلية أقوى فى تنشيط المخ وزيادة التركيز.

الفرق بين القهوة والنسكافية وأيهما أفضل 

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن القهوة أى البن العادي، تحضر من من حبوب البن المحمصة والمطحونة، وهى تحتوى على مضادات أكسدة عالية (بوليفينولات)، وبالتالي مفيدة جدا للقلب والمخ، كما أن نسبة الكافيين فيها متوازن وأطول تأثير، وبالتالى لا يسبب قفزة مفاجئة في ضربات القلب عند أغلب شاربيها، لذا عند تناولها يشعر الشخص بتحسن التركيز، كما أنها تساهم فى تقليل خطر السكر من النوع التاني، وحماية الكبد فى حالة تناولها سادة، كما تحمي من الزهايمر د، وتزيد الطاقة والنشاط البدني.

ماهو النسكافية 

وأضاف سلامة، أما النسكافية وهو القهوة سريعة التحضير، هو في الأصل قهوة، ولكن تمت معالجتها صناعيا، حيث تم غليها ثم تم تجفيفها وأصبحت بودر، وهذه المعالج تقلى نسبة مضادات الأكسدة بها، وتجعل الكافيين امتصاص أسرع فى الجسم وبالتالي قد يسبب خفقان، وقلق وتهيج بالمعدة خاصة فى حالة تناوله على الريق، كما أن بعض الأنواع التجارية، يضاف لها محسنات طعم أو نكهات صناعية أو زيوت نباتية مهدرجة، غير إضافة السكر لتصبح سم قاتل، وبالتالى النسكافية أقل قيمة غذائية من القهوة الطازجة.

وتابع، أن فنجان القهوة يمد الجسم بنسبة عالية من الكافيين ولكنه متوازن، بينما فنجان النسكافية به نسبة كافيين أقل ولكن تأثيره أسرع واعنف عند العديد من الأشخاص، كما أن الاكريلامايد مادة مسرطنة تكون أكثر في النسكافية نتيجة عمليات التصنيع.

