الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

احذري: كثرة القهوة ترفع السكر في الدم وتمنع نزول الوزن

القهوة، فيتو
القهوة، فيتو
18 حجم الخط

القهوة من المشروبات الأساسية لدى معظم البشر لأنها تنشط الجسم، وتساعد على العمل بكل نشاط وبعض عشاقها يفرطون فى تناولها لمذاقها المميز.

والقهوة لها فوائد عظيمة للجسم، وذلك فى حالة تناولها باعتدال، أما عند الإفراط فى تناولها فإنها تسبب مخاطر عديدة على الصحة.

الإفراط فى القهوة يرفع السكر بالدم 

ويقول الدكتور كريم علي، استشارى التغذية العلاجية: إن تناول أكثر من 2 فنجان ونصف قهوة فى اليوم يرفع السكر الصائم فى الدم بنسبة 28%، ويقلل حساسية الأنسولين في الجسم إلى 37%، وللأسف هي نسبة ضعيفة جدا؛ ما يسبب ارتفاع السكر بالدم بدون تناول أي طعام.

 

القهوة 
القهوة، فيتو 

وأضاف على، أن تناول القهوة بإفراط أثناء الصيام المتقطع يجعله بدون فائدة لأنها ترفع السكر بالدم وبالتالي توقف الحرق، لذا هناك أشخاص يكون بأنهم لا يتناولون الطعام ويتناولون القهوة فقط ورغم ذلك يعانون من البدانة، وذلك بسبب القهوة التى رفعت نسبة السكر بالدم وقالت نسبة الأنسولين.

الكمية المسموح بتناولها من القهوة 

وتابع، لذا يجب عدم الإفراط فى تناول القهوة على مدار اليوم فيكفي فنجان فى الصباح لتنشيط الجسم والاستفادة من القهوة ولكن دون إفراط حتى لا تسبب المضاعفات التى ذكرناها، وتعمل على رفع معدلات حرق الدهون بالجسم، وبالتالى تساعد فى إنقاص الوزن، ولصحة أفضل، وتعزيز الشعور بالشبع يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الزبد البلدى أو زيت جوز الهند، إلى فنجان القهوة، بمذاق مميز والشعور بالشبع لفترات طويلة.

txt

أكلات ومشروبات ممنوع دمجها مع القهوة

txt

وجبات خفيفة ترفع تركيزك أسرع من فنجان القهوة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القهوة الإفراط فى تناول القهوة سكر الدم الأنسولين صحة الصحة الدكتور كريم على

مواد متعلقة

طريقة عمل الآيس كوفي، مشروب منعش لمحبي القهوة في كل الفصول

دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد

في يومها العالمي، القهوة تقدم بالنيتروجين واليقطين وتؤخر الشيخوخة وتقي من السرطان

في يومها العالمي، حكاية "تحريم القهوة" من فتاوى الجدل إلى معشوقة أصحاب المزاج

الأكثر قراءة

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

السيسي لـ أمين مجلس الأمن الروسي: أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة بكل مراحله.. إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد تحقيقًا للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر المحلي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمل في المنام وعلاقتها بتراكم الديون

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

دار الإفتاء: من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثمًا شرعًا لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية