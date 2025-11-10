احذري: كثرة القهوة ترفع السكر في الدم وتمنع نزول الوزن

18 حجم الخط

القهوة من المشروبات الأساسية لدى معظم البشر لأنها تنشط الجسم، وتساعد على العمل بكل نشاط وبعض عشاقها يفرطون فى تناولها لمذاقها المميز.

والقهوة لها فوائد عظيمة للجسم، وذلك فى حالة تناولها باعتدال، أما عند الإفراط فى تناولها فإنها تسبب مخاطر عديدة على الصحة.

الإفراط فى القهوة يرفع السكر بالدم

ويقول الدكتور كريم علي، استشارى التغذية العلاجية: إن تناول أكثر من 2 فنجان ونصف قهوة فى اليوم يرفع السكر الصائم فى الدم بنسبة 28%، ويقلل حساسية الأنسولين في الجسم إلى 37%، وللأسف هي نسبة ضعيفة جدا؛ ما يسبب ارتفاع السكر بالدم بدون تناول أي طعام.

القهوة، فيتو

وأضاف على، أن تناول القهوة بإفراط أثناء الصيام المتقطع يجعله بدون فائدة لأنها ترفع السكر بالدم وبالتالي توقف الحرق، لذا هناك أشخاص يكون بأنهم لا يتناولون الطعام ويتناولون القهوة فقط ورغم ذلك يعانون من البدانة، وذلك بسبب القهوة التى رفعت نسبة السكر بالدم وقالت نسبة الأنسولين.

الكمية المسموح بتناولها من القهوة

وتابع، لذا يجب عدم الإفراط فى تناول القهوة على مدار اليوم فيكفي فنجان فى الصباح لتنشيط الجسم والاستفادة من القهوة ولكن دون إفراط حتى لا تسبب المضاعفات التى ذكرناها، وتعمل على رفع معدلات حرق الدهون بالجسم، وبالتالى تساعد فى إنقاص الوزن، ولصحة أفضل، وتعزيز الشعور بالشبع يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الزبد البلدى أو زيت جوز الهند، إلى فنجان القهوة، بمذاق مميز والشعور بالشبع لفترات طويلة.

