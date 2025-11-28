تأثير القهوة على الأدوية المختلفة وما هي الأثار الجانبية لكل نوع؟

18 حجم الخط

لا يتردد معظم الناس في تناول فنجان من القهوة صباح كل يوم، لكن إذا كان الشخص يتناول أدوية معينة، فإن دفعة الكافيين هذه قد تسبب ضررًا أكثر من نفعها، فبعض الأدوية لا تتوافق جيدًا مع القهوة أو الكافيين، مما قد يقلل من فعاليتها أو يتسبب في آثار جانبية غير مرغوبة

تأثير القهوة على الأدوية

مسكنات الألم

يمكن للكافيين أن يجعل مسكنات الألم الشائعة تعمل بشكل أفضل، فقد وجدت إحدى المراجعات أن الأشخاص الذين تناولوا مسكن للألم بدون وصفة طبية مع 100 ملليجرام من الكافيين – وهي تقريبًا الكمية الموجودة في فنجان قهوة قوي – حصلوا على راحة من الألم تزيد بحوالي 10%. لا يزال الباحثون غير متأكدين تمامًا من سبب حدوث ذلك، لكنهم يعتقدون أن الكافيين قد يساعد الجسم على امتصاص الدواء وإبقائه في النظام لفترة أطول.

أدوية البرد والحساسية

تحتوي العديد من أدوية البرد والحساسية المتاحة دون وصفة طبية على السودوإيفيدرين، وهو مزيل للاحتقان يعمل أيضًا كمنشط، ويمكن أن يؤدي تناوله مع القهوة إلى الشعور بالتوتر أو القلق أو عدم القدرة على النوم، لذا من الأفضل عدم تناولهما في نفس الوقت.

ويمكن لهذا المزيج أيضًا أن يرفع مستويات السكر في الدم، لذا يجب توخي الحذر بشكل خاص إذا كان الشخص مصاب بالسكري، إذا كان دواء الحساسية الخاص لا يحتوي على السودوإيفيدرين، فإنه قد يسبب النعاس، مما يعني أنه لن يتفاعل مع الكافيين بنفس الطريقة، وللسيطرة على الآثار الجانبية، يجب محاولة تعديل توقيت تناول الدواء، والالتزام بجدول نوم منتظم، والحد من كمية الكحول التي تتناولها.

أدوية ضغط الدم

تعمل بعض أدوية ضغط الدم عن طريق إبطاء معدل ضربات القلب حتى لا يضطر القلب إلى العمل بجهد كبير لضخ الدم، ويمكن أن يكون للكافيين تأثير معاكس، إذ يرفع معدل ضربات القلب ويجعل هذه الأدوية أقل فعالية، وتعمل أدوية أخرى، على خفض ضغط الدم عن طريق إرخاء الأوعية الدموية، ويمكن للكافيين أن يتعارض مع ذلك أيضًا.

على المدى الطويل، تزيد مستويات ضغط الدم المرتفعة من فرص الإصابة بمشاكل صحية مثل أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وإذا كان الشخص بحاجة إلى منشط طبيعي، يمكن تجربة وجبات خفيفة تحتوي على الكربوهيدرات الصحية والدهون والبروتين بدلًا من ذلك.

مضادات التخثر

تساعد الأدوية في منع تكون الجلطات عن طريق إبقاء الدم خفيفًا بما يكفي للتدفق بسهولة عبر الشرايين والأوردة، وبما أن الكافيين يمكن أن يبطئ أيضًا قدرة الدم على التجلط، فإن شرب القهوة أثناء تناول هذه الأدوية قد يزيد من سهولة ظهور الكدمات أو النزيف.

قد لا يضطر الشخص إلى التخلي عن القهوة تمامًا، ولكن من الأفضل الالتزام بكميات صغيرة واستشارة طبيبك لمعرفة ما هو آمن بالنسبة لكل فرد.

أدوية الغدة الدرقية

إذا كان الشخص يتناول أدوية لعلاج قصور الغدة الدرقية، يمكن أن يتعارض الكافيين مع طريقة امتصاص الجسم للدواء، وهذا يعني أنه قد لا يعمل بشكل جيد ضد الأعراض مثل التعب، وزيادة الوزن، والإمساك، والحساسية للبرد، يجب على الفرد الانتظار من 30 دقيقة إلى ساعة بعد تناول الدواء قبل تناول الفنجان الأول.

مضادات الاكتئاب

يؤثر الكافيين على أنواع مختلفة من مضادات الاكتئاب بطرق متباينة، وتشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يساعد مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs) على البقاء في النظام لفترة أطول، مما قد يجعلها تعمل بشكل أفضل.

من ناحية أخرى، يمكن أن تسبب القهوة شعورا بالقلق لدى بعض الأشخاص أو تتداخل مع النوم، مما قد يزيد من سوء بعض أعراض الاكتئاب، وقد يؤدي تناول جرعات عالية من الكافيين مع مثبطات أوكسيداز أحادي الأمين (MAOIs)، أيضًا إلى زيادة فرص ارتفاع ضغط الدم.

مضادات الذهان

يمكن للكافيين بحد ذاته أن يزيد من سوء القلق، والعداء، ومشاكل النوم، وغيرها من أعراض الاضطرابات الذهانية.

كما يمكن أن يؤثر على كيفية معالجة الجسم لأدوية مضادات الذهان، مما قد يجعلها أقل فعالية، ويحدث هذا لأن الكافيين والعديد من مضادات الذهان يتم تكسيرهما بواسطة نفس الإنزيم، مما يعني أن الجسم قد يواجه صعوبة في التعامل مع كليهما في نفس الوقت.

أدوية السكري

إذا كان الشخص مصابا بالسكري، يمكن أن يؤثر الكافيين على طريقة استخدام الجسم للأنسولين، مما قد يتسبب في انخفاض أو ارتفاع غير مرغوب فيه في سكر الدم.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن الأمر يتطلب حوالي 200 ملليجرام من الكافيين – أي ما يقرب من فنجانين قويين من القهوة – لإحداث هذا التأثير، وقد يكون الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الثاني أكثر حساسية.

أدوية الربو

تعمل أدوية الربو عن طريق إرخاء العضلات المحيطة بالممرات الهوائية، مما يسهل التنفس، والكافيين يشبه الثيوفيلين كيميائيًا ويمكن أن يسبب نسخة أخف من نفس التأثير، لذلك تشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يقدم فائدة صغيرة لمرضى الربو. ولكن بما أن كلا من الكافيين وأدوية الربو يمكن أن يسببا آثارا جانبية مثل الأرق والتهيج، فإن وجود كليهما في الجسم في نفس الوقت قد يزيد من سوء تلك الأعراض.

