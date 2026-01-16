أسعار الخضراوات والفاكهة في المنيا اليوم الجمعة 16 يناير 2026

18 حجم الخط

شهدت أسواق محافظة المنيا اليوم الجمعة 16 يناير 2026 استقرارا ملحوظا في أسعار الخضراوات والفاكهة مع بداية التعاملات الصباحية وسط توافر المعروض بجميع الأسواق الشعبية ومنافذ البيع المختلفة داخل المدن والقرى.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في المنيا

وسجلت أسعار الخضراوات الأساسية في المنيا معدلات مستقرة، حيث تراوح سعر الطماطم ما بين 5 و10 جنيهات للكيلو وفقا لجودة المعروض ومكان البيع بينما تراوح سعر البطاطس ما بين 6 و11 جنيها للكيلو مع إقبال ملحوظ من المواطنين.

البصل الأحمر والأبيض



وسجل البصل الأحمر والأبيض أسعارا تراوحت ما بين 4 و11 جنيها للكيلو في أغلب الأسواق بينما تراوح سعر الخيار ما بين 8 و12 جنيها للكيلو وسجل الكوسة أسعارا ما بين 10 و18 جنيها للكيلو حسب حجم وجودة المنتج.

أسعار الفاكهة اليوم في المنيا



أسعار الفاكهة في المنيا، وفيما يخص الفاكهة شهدت أسعار العملات البلدي والسكري استقرارا، حيث تراوح السعر ما بين 8 و12 جنيها للكيلو بينما تراوح سعر اليوسفي ما بين 6 و12 جنيها للكيلو مع زيادة المعروض في الأسواق.

وسجل التفاح أسعارا متفاوتة حسب النوع حيث تراوح سعر التفاح المحلي والمستورد ما بين 18 و35 جنيها للكيلو بينما تراوح سعر الجوافة ما بين 15 و25 جنيها للكيلو، وسجلت الفراولة أسعارا ما بين 15 و30 جنيها للكيلو.

حركة البيع والشراء في المنيا



وأكد عدد من تجار الأسواق في المنيا أن حركة البيع والشراء اليوم متوسطة مع زيادة الطلب على الخضروات الأساسية المستخدمة بشكل يومي داخل المنازل وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار دون زيادات ملحوظة.

تجار الخضراوات والفاكهة المواطنين في المنيا

وينصح تجار الخضروات والفاكهة المواطنين في المنيا بالشراء خلال ساعات الصباح الأولى حيث تكون الأسعار أقل نسبيا مع توافر كميات أكبر من المعروض داخل الأسواق.

