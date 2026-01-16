مصادر لـ"فيتو": تحويل لاعبين من منتخبنا الوطني وإداري بالجهاز الفني إلى لجنة الانضباط بالكاف

18 حجم الخط

قالت مصادر مطلعة إنه تم تحويل ثنائي من لاعبي منتخبنا الوطني المشارك فى أمم أفريقيا المقامة حاليا بالمغرب وأحد أعضاء الجهاز الإداري إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي كاف، بسبب اتهاماتهم لطاقم تحكيم مباراة مصر والسنغال الأخيرة فى نصف نهائى الكان بالحصول على رشاوى، وفقًا لما تم التقاطه بعدسات العديد من المصورين فى اللقطات المتلفزة التي بثها عقب انتهاء المباراة.

وأضافت أن مسئولي كاف ولجنة الانضباط بالكاف قاموا بمشاهدة اتهامات ثنائى المنتخب وأيضا أحد الإداريين لطاقم التحكيم فى الفيديوهات المنتشرة بعد المباراة، وعلى الفور تم تحويل الثلاثي إلى اللجنة لاتخاذ اللازم.

وأوضحت أنه من المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة إصدار عقوبة مالية وأيضا إدارية بإيقاف للاعبي المنتخب وأيضا أحد الإداريين وفقًا لما تم إثباته عليهما من خلال اللقطات المتلفزة المنشورة.

وفي سياق متصل، يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة نظيره النيجيري، في لقاء تحديد الفريق صاحب المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًّا في المغرب.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا على أحد الملاعب الفرعية في مدينة الدار البيضاء، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وجهازه المعاون.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا غدا السبت الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

وتنقل مباراة مصر ونيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

