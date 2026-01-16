الجمعة 16 يناير 2026
رياضة

«مصر أم أفريقيا والعرب»، حسام حسن يوضح تصريحاته ويرد على الهجوم بعد خسارة السنغال

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو
رد حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، على الانتقادات التي طالته عقب الخسارة أمام منتخب السنغال في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، موضحًا المقصود بتصريحاته التي أكد خلالها أن مصر هي «أم أفريقيا والعرب».

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالحديث عن مواجهة منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث: «تحدثت عن تاريخ منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، وعن أن الشعب المصري كان دائمًا يدعم أي منتخب عربي في كأس العالم، ونحن نساند الجميع، وهذا هو المقصود من حديثي، ولم أقصد به أي معنى آخر».

وأضاف المدير الفني للفراعنة: «نحن نعمل بأقل عدد من اللاعبين المحترفين مقارنة بالمنتخبات المتواجدة في أمم أفريقيا، والجميع شاهد عدد المحترفين في تلك المنتخبات، بينما نحن ما زلنا نبني منتخبًا جديدًا». 

وتابع حسام حسن: «نحن في مرحلة بناء، وأتمنى أن نشاهد في الفترة المقبلة عددًا أكبر من المحترفين المصريين، لأن ذلك سيساعد المنتخب على التطور والمنافسة بقوة».

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة نظيره النيجيري، في لقاء تحديد الفريق صاحب المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًّا في المغرب.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا على أحد الملاعب الفرعية في مدينة الدار البيضاء، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وجهازه المعاون.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا غدا السبت الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

وتنقل مباراة مصر ونيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

وخسر منتخب مصر مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء الماضي، على ملعب طنجة الكبير.

منتخب نيجيريا، فيتو
منتخب نيجيريا، فيتو

نيجيريا تخسر نصف النهائي أمام المغرب 

وعلى الجانب الآخر، تلقى منتخب نيجيريا هزيمة أمام المنتخب المغربي بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي، ضمن الدور قبل النهائي من الكان، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

الجريدة الرسمية